AUTODESK FUSION CONTRIBUTOR

Vernetzung, Kommunikation und Zusammenarbeit mit Fusion Contributor

Arbeiten Sie intelligenter, und verbessern Sie die Zusammenarbeit, indem Sie die Beteiligung interner und externer Teammitglieder vereinfachen.

Was ist Autodesk Fusion Contributor?

Fusion Contributor ist eine Zugriffsebene für Beteiligte, die es ihnen ermöglicht, auf sichere Weise an der Produktentwicklung in Fusion mitzuwirken und dabei Entwürfe freizugeben und Projekte geräte- sowie standortunabhängig zu prüfen und zu verwalten. Interne Teams und externe Partner werden in Arbeitsabläufe einbezogen und bleiben auf dem Laufenden, ohne dass sie über Erstellungsberechtigungen verfügen.

In Fusion Manage arbeitende Fusion Contributor-Benutzer können Daten zum Product Lifecycle Management anzeigen, Berichte erstellen und sich an Arbeitsabläufen beteiligen.

Dank optimierter Zusammenarbeit und sicherem Echtzeitzugriff auf kritische Projektdaten sorgt Fusion Contributor für schnellere, intelligentere Teamentscheidungen und fördert Innovationen.

Vorteile von Autodesk Fusion Contributor

Vernetzung mit internen Teams und externen Lieferanten

Sie sind in der Lage, Dateien sicher zu verwalten, abzurufen und für interne und externe Beteiligte freizugeben. Zeigen Sie Entwürfe sofort an, und prüfen Sie sie.

 

Kommunikation Ihrer Fortschritte

Zentralisieren Sie sämtliche Entwurfsänderungen, Kommentare und Markierungen verschiedener Teams, um unmittelbar zu sehen, wie Ihr Projekt voranschreitet.

 

Uneingeschränkte, standortunabhängige Zusammenarbeit

Greifen Sie auf Projektdetails zu, arbeiten Sie zusammen, und bleiben Sie auf dem Laufenden – jederzeit und überall in einem Webbrowser oder auf Mobilgeräten.

 

Ihre Möglichkeiten mit Fusion Contributor für Fusion

Zentralisieren von Datenzugriff und Mitwirkung

Speichern und verwalten Sie Versionen aller Projektdaten, darunter Entwürfe, Kalkulationstabellen und Dokumente.

 

Gemeinsames Arbeiten an Stücklisten

Nutzen und bearbeiten Sie Produktstücklisten für die Zusammenarbeit mit vor- und nachgelagerten Projektbeteiligten.

 

Kommentieren und Markieren

Erfassen Sie Feedback zur Entwurfsprüfung, einschließlich Beschriftungen, Markierungen und Kommentaren, von jedem Gerät aus.

 

Suchen und Finden

Suchen Sie nach erforderlichen Daten, und erhalten Sie sofortige Ergebnisse für die Auswahl und Anzeige der gewünschten Informationen.

 

Ihre Möglichkeiten mit Fusion Contributor für Fusion Manage

Anzeigen relevanter Daten

Greifen Sie auf relevante Daten, Artikel, Geschäftsprozesse, Stücklisten, Projektdateien, Dokumente und Aufzeichnungen zu, um auf dem Laufenden zu bleiben.

 

Mitwirken an Arbeitsabläufen und Gewinnen von Erkenntnissen

Beteiligen Sie sich als Genehmigender oder Prüfer an Geschäftsprozessabläufen, verfolgen Sie zugewiesene Aufgaben und Fristen sorgfältig, und erhalten Sie wertvolle Einblicke aus Berichten und Diagrammen.

 

Markieren und Zusammenarbeiten

Überprüfen Sie Anhänge, geben Sie Feedback mithilfe von Markierungen, und kommunizieren Sie mit Projektbeteiligten innerhalb von Fusion Manage, um E-Mail-Abhängigkeit und Versionsunklarheiten zu minimieren.

 

Zugriff auf Benachrichtigungen

Erhalten Sie Echtzeit-benachrichtigungen zu neuen Aufgaben, ausstehenden Aktionen oder Änderungen an Produktdaten, um bei Projektaktualisierungen auf dem neuesten Stand zu bleiben.

 

„Dank eines gemeinsamen Arbeitsbereichs in der Cloud konnten wir mithilfe von Fusion problemlos von verschiedenen Standorten aus mit einem iterativen Ansatz zusammenarbeiten.“

– Michael DiTullo, Gründer und Creative Chief, Michael DiTullo, LLC

