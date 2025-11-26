AUTODESK FUSION CONTRIBUTOR

Fusion Contributor ist eine Zugriffsebene für Beteiligte, die es ihnen ermöglicht, auf sichere Weise an der Produktentwicklung in Fusion mitzuwirken und dabei Entwürfe freizugeben und Projekte geräte- sowie standortunabhängig zu prüfen und zu verwalten. Interne Teams und externe Partner werden in Arbeitsabläufe einbezogen und bleiben auf dem Laufenden, ohne dass sie über Erstellungsberechtigungen verfügen.

In Fusion Manage arbeitende Fusion Contributor-Benutzer können Daten zum Product Lifecycle Management anzeigen, Berichte erstellen und sich an Arbeitsabläufen beteiligen.

Dank optimierter Zusammenarbeit und sicherem Echtzeitzugriff auf kritische Projektdaten sorgt Fusion Contributor für schnellere, intelligentere Teamentscheidungen und fördert Innovationen.