Fusion : Fusion ist eine leistungsstarke Komplettlösung für den Entwurf, die Modellierung und die Fertigung von Produkten. Das Programm ist bekannt für seine benutzerfreundliche Oberfläche und die umfassenden Funktionen. Fusion ist besonders in der Schuhdesignbranche beliebt, da es komplexe Formen und Kurven, die häufig in Schuhdesigns vorkommen, mühelos verarbeiten kann. Fusion ermöglicht auch den 3D-Druck, was bei der Prototyperstellung von Entwürfen von Vorteil ist.

Alias: Alias ist eine spezialisiertere Software von Autodesk, die häufig in Branchen eingesetzt wird, in denen ein hohes Maß an Flächenverfeinerung erforderlich ist, wie z. B. in der Automobilkonstruktion und im Schuhdesign. Es bietet Skizzier-, Modellierungs- und Visualisierungswerkzeuge, die für Schuhdesigner von Vorteil sind.