Es gibt fünf gängige Arbeitsabläufe, bei denen Autodesk einzelnen professionellen Anwendern und Teams empfiehlt, Flex-Tokens mit ihren Softwareabonnements zu kombinieren, um sowohl Produktivität als auch Wertschöpfung in ihren Projekten zu steigern.

Anwendungsfall 1: Vollständiger AutoCAD-Funktionsumfang bei höheren Projektanforderungen

Gehen Sie über 2D-Zeichnungen hinaus – und das nur bei Bedarf: Ihr AutoCAD LT-Abonnement ist auf alltägliche Zeichnungsprozesse ausgelegt. Wenn ein Projekt jedoch 3D-Modellierung oder spezielle Toolsets wie Architecture, Mechanical oder Electrical erfordert, verwenden Sie Flex-Tokens, um die Vollversion von AutoCAD für einen Tag einzusetzen – ganz ohne Upgrade oder Erwerb eines neuen AutoCAD-Abonnements. Dabei bezahlen Sie nur für die tatsächliche Nutzung und erhalten die Werkzeuge, die Sie brauchen.

Kombination aus Softwareabonnements und Flex-Tokens: AutoCAD LT-Abonnement mit Flex-Tokens für den Zugriff auf AutoCAD.

Zweck: Zugang zu 3D-Funktionen und branchenspezifischen Toolsets auf Projektbasis, ohne Ihr Abonnement aktualisieren zu müssen.

Zielgruppe: Kleine Architektur-, Ingenieur- und Planungsbüros, die hauptsächlich in 2D arbeiten, aber gelegentlich das gesamte Potenzial von AutoCAD ausschöpfen müssen.

Empfohlene Token-Anzahl:

Starten Sie mit 33 Tokens.

In der Regel werden 250 Tokens pro Benutzer und Jahr für diesen Anwendungsfall aufgewendet.

Anwendungsfall 2: BIM-fähige Ergebnisse ohne vollständiges Revit-Abonnement

Realisierung von BIM-Projekten – ganz ohne Zusatzaufwand: Nutzen Sie Flex-Tokens für den Zugriff auf Revit, falls Sie 3D-Gebäudemodelle, Koordination oder BIM-Funktionen für Ihre Projekte benötigen. Behalten Sie Ihr Abonnement von AutoCAD LT (oder Revit LT) für die tägliche Arbeit bei, und skalieren Sie nur auf Revit, wenn Projekte dies erfordern.

Kombination aus Softwareabonnements und Flex-Tokens: AutoCAD LT- oder AutoCAD Revit LT Suite-Abonnement mit Flex-Tokens für den Zugriff auf den gesamten Revit-Funktionsumfang.

Zweck: Zugang zur vollständigen Revit-Version für BIM-Modellierung, -Koordination und -Ergebnisse bei ausgewählten Projekten, ohne ein separates Abonnement abschließen zu müssen.

Zielgruppe: Kleine Architektur-, Ingenieur- und Bauunternehmen, die sowohl herkömmliche Zeichnungs- als auch gelegentliche BIM-Projekte übernehmen.

Empfohlene Token-Anzahl:

Starten Sie mit 33 Tokens.

In der Regel werden 200 Tokens pro Benutzer und Jahr für diesen Anwendungsfall aufgewendet.

Anwendungsfall 3: Mechanische 3D-Konstruktionen nach Bedarf

Vollständige mechanische 3D-Konstruktionen auf Projektbasis: Sie arbeiten in Fusion oder AutoCAD und benötigen parametrische Modellierung, Baugruppenverwaltung oder detaillierte Bauteilkonstruktion? Verwenden Sie Flex-Tokens, um Zugang zu Inventor Professional für erforderliche Projekte zu erhalten, und reduzieren Sie die Kapazitäten, sobald Ihre Aufgaben erledigt sind.

Kombination aus Softwareabonnements und Flex-Tokens: AutoCAD-, Fusion- oder Product Design & Manufacturing Collection-Abonnement mit Flex-Tokens für den Zugriff auf Inventor Professional.

Zweck: Zugang zu vollständigen mechanischen 3D-Konstruktionen und parametrischer Modellierung bei ausgewählten Projekten, ohne ein separates Inventor-Abonnement abschließen zu müssen.

Zielgruppe: Kleine Fertigungsunternehmen und Produktentwickler, die hauptsächlich Fusion oder einfachere Werkzeuge nutzen, aber gelegentlich erweiterte Inventor-Tools brauchen.

Empfohlene Token-Anzahl:

Starten Sie mit 33 Tokens.

In der Regel werden 200 Tokens pro Benutzer und Jahr für diesen Anwendungsfall aufgewendet.

Anwendungsfall 4: Moderne Simulations-, Rendering- und CAM-Funktionen

Innovative Tools für anspruchsvolle Projekte: Arbeiten Sie bereits in Fusion? Verwenden Sie Flex-Tokens, um auf Erweiterungen rund um Simulationen, Cloud-Rendering, generatives Design und CAM zuzugreifen. Machen Sie sich das notwendige Potenzial für spezifische Projekte zunutze, ohne ein dauerhaftes Upgrade durchführen zu müssen.

Kombination aus Softwareabonnements und Flex-Tokens: Fusion-Abonnement und Flex-Tokens für den Zugriff auf Fusion-Erweiterungen, um Rendering-Aufgaben erledigen zu können.

Zweck: Führen Sie fortschrittliche Simulationen aus, generieren Sie fotorealistische Renderings, und verwenden Sie Fertigungstools auf Projektbasis.

Zielgruppe: Produktentwickler und kleine Hersteller, die erweiterte Funktionen für ausgewählte, nicht alltägliche Projekte benötigen.

Empfohlene Token-Anzahl:

Starten Sie mit 33 Tokens.

In der Regel werden 33 Tokens pro Benutzer und Jahr für diesen Anwendungsfall aufgewendet.

Anwendungsfall 5: Skalieren Ihres Kreativteams während Produktionsspitzen

Mehr Künstler, mehr Werkzeuge, keine langfristige Vertragsbindung: Haben Sie mit dynamischen Anforderungen zu kämpfen? Verwenden Sie Flex-Tokens, um Ihrem Team in Zeiten hoher Auslastung Zugriff auf Maya, 3ds Max oder andere Kreativtools zu gewähren. Ziehen Sie Freiberufler hinzu, wechseln Sie zwischen Werkzeugen, nutzen Sie Arnold für Rendering-Aufgaben, und verringern Sie die Kapazitäten, sobald das Projekt abgeschlossen ist.

Tokens kaufen

Kombination aus Softwareabonnements und Flex-Tokens: Maya- oder 3ds Max-Abonnement und Flex-Tokens für zusätzliche Tools oder Zugriff bei Bedarfsspitzen im Bereich Media & Entertainment (M&E).

Zweck: Weiten Sie den Zugriff auf Kreativwerkzeuge während Hochphasen aus, und reduzieren Sie ihn nach Projektabschluss wieder, ohne zusätzliche Lizenzplätze erwerben oder langfristige Verpflichtungen eingehen zu müssen.

Zielgruppe: Studios, Freiberufler und kleine M&E-Teams, die variable Projektanforderungen und knappe Budgets bewältigen müssen.

Empfohlene Token-Anzahl:

Starten Sie mit 33 Tokens.

In der Regel werden 275 Tokens pro Benutzer und Jahr (Maya) bzw. 100 Tokens pro Benutzer und Jahr (3ds Max) für diesen Anwendungsfall aufgewendet.

Zusätzliche Ressourcen