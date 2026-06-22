Autodesk für kleine Unternehmen 

Software für Konstruktion und Fertigung, die genauso leistungsstark ist wie Ihr Unternehmen.

Geringerer Mindestbestellwert für Autodesk Flex

Bei Autodesk Flex bezahlen Sie im Voraus mit Tokens und erhalten flexiblen Zugriff auf mehr als 100 Autodesk-Produkte zu einem bestimmten Tagessatz. Die Tagessätze variieren je nach genutztem Produkt. Flex ist eine großartige Option für Teammitglieder oder einzelne professionelle Anwender, die ein Produkt kennenlernen möchten oder lediglich projektbasierten Zugang benötigen.

Kombinieren Sie Flex-Tokens mit Autodesk-Produkten für ausgewählte Projekte, um von folgenden Vorteilen zu profitieren:

  • Nutzen von 3D-Funktionen, BIM-Modellierung und branchenspezifischen Toolsets 
  • Durchführen erweiterter Simulationen, Generieren fotorealistischer Renderings und Verwenden spezieller Fertigungswerkzeuge 
  • Skalieren des Softwarezugriffs bei Produktionsspitzen ohne zusätzliche Lizenzplätze oder langfristige Vertragsbindung

Autodesk-Produkte – zugeschnitten auf Unternehmen wie Ihres

Autodesk bietet erschwingliche Lösungen für professionelle Anwender, darunter AutoCAD für 2D- und 3D-Zeichnungen sowie Fusion für 3D-Modellierung und -Druck.

SONDERANGEBOT

AutoCAD

Software für 2D- und 3D-CAD. Das Abonnement umfasst AutoCAD, branchenspezifische Toolsets und Apps.

CHF 1'930*/Jahr
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SONDERANGEBOT

Revit

Planen, entwerfen, konstruieren und verwalten Sie Gebäude mit leistungsstarken Werkzeugen für die BIM-Modellierung.

CHF 2'768*/Jahr
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SONDERANGEBOT

Fusion

Cloudbasierte 3D-CAD-/CAM-/CAE-Software für Produktentwürfe

CHF 471*/Jahr

CHF 627*Speichern CHF 145
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SONDERANGEBOT

Maya

3D-Software für Animation, Modellierung, Simulation und Rendering für Film, Games und Fernsehen

CHF 1'849*/Jahr
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* Inkl. geschätzte MwSt.

Der passende Autodesk-Vertrag für Ihr Unternehmen

Alle Abonnements und Flex-Käufe umfassen Support während der lokalen Geschäftszeiten, Single Sign-On (SSO) und Nutzungsberichte. Jahres-, Monats- und Flex-Verträge beinhalten eine Geld-zurück-Garantie. 

Kalendergrafik für einjährige Abonnements

Einjähriges Abonnement

Am besten geeignet für feste Produktionsteams
Wenn Sie …

  • täglich dasselbe Produkt verwenden.
  • Konstrukteure oder Ingenieure in Vollzeit beschäftigen.
  • kontinuierlichen Zugriff benötigen.
  • eine planbare Budgetierung bevorzugen.

Dann entscheiden Sie sich für ein einjähriges Abonnement:

  • Einsparungen sichern
  • Bis zu 33 % im Vergleich zum Monatsabonnement sparen
Einjährige Verträge ansehen
Kalendergrafik für einmonatige Abonnements

Einmonatiges Abonnement

Am besten geeignet für kurzfristige Flexibilität

Wenn Sie …

  • an saisonalen Projekten arbeiten.
  • Personal befristet einstellen.
  • den Cashflow verwalten müssen.
  • keine langfristige Verpflichtung eingehen möchten.

Dann entscheiden Sie sich für ein einmonatiges Abonnement:

  • Monatliche Zahlung
  • Benutzer jederzeit hinzufügen oder entfernen
  • Bei Bedarf in einjähriges Abonnement umwandeln
Monatsabonnement abschließen
Grafik von Flex-Tokens neben Diagramm zur Token-Nutzung

Flex

Am besten geeignet für die gemeinsame Nutzung oder mehrere Produkte

Wenn Sie … 

  • mehrere Autodesk-Produkte verwenden.
  • nur gelegentlich Zugang benötigen. 
  • mit Auftragnehmern arbeiten. 
  • sich gemeinsamen Zugriff für ein Team wünschen. 

Dann erwerben Sie Flex-Tokens: 

  • Vorauszahlung für Nutzungstage 
  • Zugriff auf mehr als 100 Autodesk-Produkte 
  • Gemeinsame Verwendung von Tokens durch mehrere Benutzer
Informationen zu Flex
Symbol eines Laptops mit Grafiken, die den Test und die Einrichtung darstellen

Testen und entdecken

Am besten geeignet für die ersten Schritte

Wenn Sie …

  • Lösungen vor dem Kauf ausprobieren möchten.
  • Produkte evaluieren.
  • lieber selbstständig lernen.

Dann wählen Sie:

  • Kostenlose Testversionen (bis zu 30-tägiger Zugriff)
  • Version ohne API für Entwickler
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Jetzt neu: Autodesk für kleine Unternehmen

Autodesk unterstützt kleine Unternehmen mit flexiblen Lösungen zu attraktiven Preisen, sodass sie wachsen und wettbewerbsfähig bleiben. Lesen Sie die Ankündigung von Autodesk für kleine Unternehmen (Englisch), und erfahren Sie in unserem neuen State of Small Business-Bericht, wie kleine Unternehmen die Zukunft der Design & Make-Branche gestalten.

 

State of Small Business-Bericht (Englisch)

Wie Autodesk-Lösungen von professionellen Anwendern eingesetzt werden

Entwurf modularer Städte

RAD LAB nutzt Revit, um unbebaute Grundstücke in lebendige, veränderbare Community-Orte aus Schiffscontainern umzuwandeln.

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Intelligentere Aufbewahrungslösungen

GoBe und Sample Studio nutzten Fusion, um ein Produkt von der Idee bis zum verkaufsfertigen Produkt zu entwerfen, zu prototypisieren und zu skalieren.

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Von der Idee zum Film

Nach Jahren des Träumens erweckte der 3D-Künstler JL Mussi seinen ersten Kurzfilm mit Flow Studio endlich zum Leben.

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Konstruktion von leichteren Bauteilen

Erfahren Sie, wie Shute Dynamics mit dem generativen Design von Fusion leichtere, belastbarere Rennwagenteile für das Pikes Peak International Hill Climb entwickelt.

Bericht lesen (Englisch)

Transformation im Gesundheitswesen

EzeRx kombiniert Konstruktion, KI und nachhaltiges Design, um Gesundheitslösungen zu entwickeln, die die flächendeckende Versorgung verbessern und die Umweltbelastung reduzieren.

Bericht lesen (Englisch)

Bild mit freundlicher Genehmigung von EzeRx

Digitalisierung von Entwürfen

Wendy Stevens, Designerin von Luxushandtaschen, belebt nach einem verheerenden Brand ihr Geschäft mit AutoCAD LT neu.

Bericht lesen (Englisch)

Bild mit freundlicher Genehmigung von Wendy Stevens

Erste Schritte mit professionellen Werkzeugen – zu Konditionen, die zu Ihrem geschäftlichen Alltag passen!

AutoCAD LT und Revit LT bieten kostengünstigen Zugriff auf grundlegende 2D-Zeichnungs- sowie 3D-Modellierungsfunktionen und geben Teams damit die für ihre tägliche Arbeit erforderlichen Werkzeuge an die Hand. Professionelle Anwender kombinieren ihre Abonnements mit Flex-Tokens, um sich fortschrittliche 3D- und BIM-Toolsets in AutoCAD und Revit auf Projektbasis zunutze zu machen.

SONDERANGEBOT

AutoCAD LT

Kostengünstige 2D-CAD-Software für Planung, Zeichnung und Dokumentation

CHF 65*/Monat
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SONDERANGEBOT

AutoCAD Web

Entwerfen und beschriften Sie Zeichnungen oder ergänzen Sie Felddaten online über Ihren Webbrowser oder Ihr Mobilgerät. Greifen Sie auf DWG-Dateien zu, bearbeiten Sie sie, und arbeiten Sie zeitsparend gemeinsam mit AutoCAD-Anwendern an Ihren Entwürfen.

CHF 11*/Monat
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SONDERANGEBOT

Revit LT

Tool für vereinfachtes 3D-BIM zum Erstellen von 3D-Architekturentwürfen und Dokumentationen

CHF 65*/Monat
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SONDERANGEBOT

Autodesk Flow Studio

Erstellen Sie beeindruckende visuelle Effekte mit künstlicher Intelligenz, die Sie selbst steuern. Verwandeln Sie Ihr Filmmaterial in CG-Szenen, die Sie inszenieren, bearbeiten und exportieren können – mit KI-gestützten Werkzeugen für Motion Capture, Kamera-Tracking, Animation und Compositing.

 
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Produktdetails

* Inkl. geschätzte MwSt.

Intelligentere Zeichnungen mit KI in AutoCAD

Autodesk AI hilft Ihnen, schneller zu arbeiten, indem wiederkehrende Aufgaben automatisiert und manuelle Bearbeitungen reduziert werden. Wandeln Sie Markierungen schnell in Aktualisierungen um, platzieren Sie Blöcke intelligent, und bereinigen Sie Zeichnungen mit weniger Mausklicks. Verbringen Sie weniger Zeit mit Überarbeitungen und mehr Zeit damit, Projekte mit Planungssicherheit voranzutreiben.

Sie möchten das volle Potenzial Ihres Abonnements ausschöpfen? Diese Angebote bündeln Funktionen – und Sie sparen bares Geld!

Erhalten Sie Zugriff auf mehrere Produktivitäts- und Automatisierungswerkzeuge, und sparen Sie mit unseren Bundle-Angeboten bis zu 80 % gegenüber einzelnen Jahreslizenzen.

SONDERANGEBOT

AutoCAD Revit LT Suite

Erhalten Sie Revit LT und AutoCAD LT zusammen zu einem besonders attraktiven Preis

CHF 82*/Monat
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SONDERANGEBOT

Architecture Engineering & Construction Collection

Leistungsstarke BIM- und CAD-Werkzeuge für Entwickler, Ingenieure und Bauunternehmer, darunter Revit, AutoCAD, Civil 3D, Forma Site Design und mehr

CHF 422*/Monat
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SONDERANGEBOT

Product Design & Manufacturing Collection

Erhalten Sie Inventor, AutoCAD, Fusion und mehr – professionelle Tools für Produktentwicklung und Fertigungsplanung

CHF 390*/Monat
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SONDERANGEBOT

Media & Entertainment Collection

3D-Software für Animation, Modellierung, Simulation und Rendering für Film, Games und Fernsehen

CHF 319*/Monat
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* Inkl. geschätzte MwSt.

Ressourcen für den Einstieg

AutoCAD

  • Erstellen Sie präzise 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle in kürzerer Zeit. Dieses Handbuch für den Schnelleinstieg (Englisch) hilft Ihnen, sich Fähigkeiten anzueignen und selbstbewusst zu arbeiten.
  • Sehen Sie sich unser Webinar (Englisch) an, und lernen Sie fünf praktische AutoCAD-Tipps kennen, um schneller zu arbeiten, Fehler zu vermeiden und Ihr Unternehmen selbstbewusst weiterzuentwickeln.
  • Sehen Sie sich dieses Video (Englisch) an, um zu erfahren, wie AutoCAD-Bereinigungswerkzeuge kleine Teams dabei unterstützen, Zeichnungsfehler schnell zu finden und zu beheben.
  • Sie benötigen Unterstützung für AutoCAD? Hier finden Sie Hilfe, Antworten und Ressourcen (.de).

AutoCAD LT

Revit

  • Sind Sie neu bei Revit, oder brauchen Sie eine kleine Auffrischung? In diesem Handbuch für den Schnelleinstieg (Englisch) erwerben Sie grundlegende BIM-Kompetenzen, damit Sie vom ersten Tag an zuverlässig Projekte erstellen, dokumentieren und zusammenarbeiten können.

  • Bauen Sie Ihre Revit-Kenntnisse schneller auf, und lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo. Sehen Sie sich Lernprogramme an, die wichtige Arbeitsabläufe, Modellierungswerkzeuge, Dokumentation und Projektkoordination behandeln.

  • Verfeinern Sie Ihre alltäglichen Revit-Prozesse mit Schulungen rund um grundlegende Fertigkeiten, die sich auf die Tools und Verfahren konzentrieren, die Architekten, Ingenieure und Planungsteams am häufigsten anwenden.

  • Sie benötigen Unterstützung für Revit? Hier finden Sie Hilfe, Antworten und Ressourcen (.de).

Revit LT

  • Dieses Handbuch für den Schnelleinstieg (Englisch) hilft Ihnen bei der Erstellung präziser Gebäudeentwürfe sowie bei der effizienten Dokumentation, sodass Sie direkt von optimierten BIM-Vorgängen profitieren.
  • Bauen Sie Ihre Revit-Kenntnisse schneller auf, und lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo. Sehen Sie sich Lernprogramme an, die wichtige Arbeitsabläufe, Modellierungswerkzeuge, Dokumentation und Projektkoordination behandeln.
  • Verfeinern Sie Ihre alltäglichen Revit-Prozesse mit Schulungen rund um grundlegende Fertigkeiten, die sich auf die Tools und Verfahren konzentrieren, die Architekten, Ingenieure und Planungsteams am häufigsten anwenden.
  • Sie benötigen Unterstützung für Revit? Hier finden Sie Hilfe, Antworten und Ressourcen (.de).

Fusion

  • Erweitern Sie Ihre CAD-Kenntnisse mit den wichtigsten Fusion-Arbeitsabläufen für wachsende Unternehmen. In diesem Handbuch für den Schnelleinstieg (Englisch) erfahren Sie, wie Sie Produkte entwerfen, modellieren, zusammenfügen und für die Produktion vorbereiten. So gelangen Sie schneller von der Idee zum fertigen Produkt.
  • In dieser Videoreihe lernen Sie die wichtigsten Werkzeuge und Arbeitsabläufe für Fusion kennen und sehen, wie eine komplette Angelrollen-Baugruppe entworfen und gefertigt wird.
  • Sie benötigen Unterstützung für Fusion? Hier finden Sie Hilfe, Antworten und Ressourcen (.de).

Maya

Flow Studio

Kostenlose Lösungen, APIs und mehr

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Kostenlose Testversionen

Laden Sie eine kostenlose Testversion herunter, um den vollen Funktionsumfang der neuesten Versionen unserer 3D-Entwurfs- und Konstruktionssoftware kennenzulernen.

 

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Zugriff für Bildungseinrichtungen

Schüler und Studierende können sich mit kostenlosem Zugriff auf Autodesk-Lösungen auf die Jobs von morgen vorbereiten.

Kostenlose Software für Schüler und Studierende (.de)
Autodesk-API

Autodesk-APIs

Nutzen Sie Cloud-APIs kostenlos, um Arbeitsabläufe anzupassen und Lösungen zu entwickeln, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind.

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Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich Flex-Tokens mit einem AutoCAD LT-Abonnement kombinieren?

Gehen Sie über 2D-Zeichnungen hinaus – und das nur bei Bedarf: Greifen Sie bei höheren Anforderungen auf den vollständigen AutoCAD-Funktionsumfang zurück. Ihr AutoCAD LT-Abonnement ist auf alltägliche Zeichnungsprozesse ausgelegt. Wenn ein Projekt jedoch 3D-Modellierung oder spezielle Toolsets wie Architecture, Mechanical oder Electrical erfordert, verwenden Sie Flex-Tokens, um die Vollversion von AutoCAD für einen Tag einzusetzen – ganz ohne Upgrade oder Erwerb eines neuen AutoCAD-Abonnements. Dabei bezahlen Sie nur für die tatsächliche Nutzung und erhalten die Werkzeuge, die Sie brauchen.

 

Kombination aus Softwareabonnements und Flex-Tokens: AutoCAD LT-Abonnement mit Flex-Tokens für den Zugriff auf AutoCAD. 

Zweck: Zugang zu 3D-Funktionen und branchenspezifischen Toolsets auf Projektbasis, ohne Ihr Abonnement aktualisieren zu müssen.

Zielgruppe: Kleine Architektur-, Ingenieur- und Planungsbüros, die hauptsächlich in 2D arbeiten, aber gelegentlich das gesamte Potenzial von AutoCAD ausschöpfen müssen. 

 

Empfohlene Token-Anzahl: 

  • Starten Sie mit 33 Tokens. 
  • In der Regel werden 250 Tokens pro Benutzer und Jahr für diesen Anwendungsfall aufgewendet.

Weitere Informationen zur Verwendung von Flex-Tokens mit Abonnements finden Sie in diesem Support-Artikel (.de).

 

Zusätzliche Ressourcen

Wie kann ich Flex-Tokens mit einem AutoCAD LT- oder Revit LT-Abonnement kombinieren?

Realisierung von BIM-Projekten – ganz ohne Zusatzaufwand: Liefern Sie BIM-fähige Ergebnisse, und sparen Sie sich dabei das vollständige Revit-Abonnement. Nutzen Sie Flex-Tokens für den Zugriff auf Revit, falls Sie 3D-Gebäudemodelle, Koordination oder BIM-Funktionen für Ihre Projekte benötigen. Behalten Sie Ihr Abonnement von AutoCAD LT (oder Revit LT) für die tägliche Arbeit bei, und skalieren Sie nur auf Revit, wenn Projekte dies erfordern.
 

Kombination aus Softwareabonnements und Flex-Tokens: AutoCAD LT- oder AutoCAD Revit LT Suite-Abonnement mit Flex-Tokens für den Zugriff auf den gesamten Revit-Funktionsumfang. 

Zweck: Zugang zur vollständigen Revit-Version für BIM-Modellierung, -Koordination und -Ergebnisse bei ausgewählten Projekten, ohne ein separates Abonnement abschließen zu müssen.

Zielgruppe: Kleine Architektur-, Ingenieur- und Bauunternehmen, die sowohl herkömmliche Zeichnungs- als auch gelegentliche BIM-Projekte übernehmen. 
 

Empfohlene Token-Anzahl: 

  • Starten Sie mit 33 Tokens. 
  • In der Regel werden 200 Tokens pro Benutzer und Jahr für diesen Anwendungsfall aufgewendet.

Weitere Informationen zur Verwendung von Flex-Tokens mit Abonnements finden Sie in diesem Support-Artikel (.de).
 

Zusätzliche Ressourcen

Wie kann ich Flex-Tokens mit einem AutoCAD-, Fusion- oder Product Design & Manufacturing Collection-Abonnement kombinieren?

Vollständige mechanische 3D-Konstruktionen auf Projektbasis: Sie arbeiten in Fusion oder AutoCAD und benötigen parametrische Modellierung, Baugruppenverwaltung oder detaillierte Bauteilkonstruktion? Verwenden Sie Flex-Tokens, um Zugang zu Inventor Professional für erforderliche Projekte zu erhalten, und reduzieren Sie die Kapazitäten, sobald Ihre Aufgaben erledigt sind. Greifen Sie nur dann auf mechanische 3D-Konstruktionen zu, wenn Sie sie benötigen.

 

Kombination aus Software-Abonnements und Flex-Tokens: Abonnement für AutoCAD, Fusion oder Product Design and Manufacturing Collection mit Flex-Tokens für den Zugriff auf Inventor Professional.

Ziel des Arbeitsablaufs: Zugang zu vollständigen mechanischen 3D-Konstruktionen und parametrischer Modellierung bei ausgewählten Projekten, ohne ein separates Inventor-Abonnement abschließen zu müssen.

Zielgruppe: Kleine Fertigungsunternehmen und Produktentwickler, die hauptsächlich Fusion oder einfachere Werkzeuge nutzen, aber gelegentlich erweiterte Inventor-Tools brauchen.

 

Empfohlene Token-Anzahl:

  • Starten Sie mit 33 Tokens.
  • In der Regel werden 200 Tokens pro Benutzer und Jahr für diesen Anwendungsfall aufgewendet.

Weitere Informationen zur Verwendung von Flex-Tokens mit Abonnements finden Sie in diesem Support-Artikel (.de).

 

Weitere Ressourcen

Wie kann ich Flex-Tokens mit einem Fusion-Abonnement kombinieren?

Innovative Tools für anspruchsvolle Projekte: Arbeiten Sie bereits in Fusion? Verwenden Sie Flex-Tokens, um auf Erweiterungen für moderne Funktionen rund um Simulationen, Cloud-Rendering, generatives Design und CAM zuzugreifen. Machen Sie sich das notwendige Potenzial für spezifische Projekte zunutze, ohne ein dauerhaftes Upgrade durchführen zu müssen.

 

Kombination aus Softwareabonnements und Flex-Tokens: Fusion-Abonnement und Flex-Tokens für den Zugriff auf Fusion-Erweiterungen, um Rendering-Aufgaben erledigen zu können.

Zweck: Führen Sie fortschrittliche Simulationen aus, generieren Sie fotorealistische Renderings, und verwenden Sie Fertigungstools auf Projektbasis.

Zielgruppe: Produktentwickler und kleine Hersteller, die erweiterte Funktionen für ausgewählte, nicht alltägliche Projekte benötigen.

 

Empfohlene Token-Anzahl: 

  • Starten Sie mit 33 Tokens.
  • In der Regel werden 33 Tokens pro Benutzer und Jahr für diesen Anwendungsfall aufgewendet.

Weitere Informationen zur Verwendung von Flex-Tokens mit Abonnements finden Sie in diesem Support-Artikel (.de).

 

Zusätzliche Ressourcen

Wie kann ich Flex-Tokens mit einem Maya- oder 3ds Max-Abonnement kombinieren?

Mehr Künstler, mehr Werkzeuge, keine langfristige Vertragsbindung: Erweitern Sie Ihr Kreativteam bei Produktionsspitzen und dynamischen Anforderungen. Verwenden Sie Flex-Tokens, um Ihrem Team in Zeiten hoher Auslastung Zugriff auf Maya, 3ds Max oder andere Kreativtools zu gewähren. Ziehen Sie Freiberufler hinzu, wechseln Sie zwischen Werkzeugen, nutzen Sie Arnold für Rendering-Aufgaben, und verringern Sie die Kapazitäten, sobald das Projekt abgeschlossen ist.

 

Kombination aus Softwareabonnements und Flex-Tokens: Maya- oder 3ds Max-Abonnement und Flex-Tokens für zusätzliche Tools oder Zugriff bei Bedarfsspitzen im Bereich Media & Entertainment (M&E).

Zweck: Weiten Sie den Zugriff auf Kreativwerkzeuge während Hochphasen aus, und reduzieren Sie ihn nach Projektabschluss wieder, ohne zusätzliche Lizenzplätze erwerben oder langfristige Verpflichtungen eingehen zu müssen.

Zielgruppe: Studios, Freiberufler und kleine M&E-Teams, die variable Projektanforderungen und knappe Budgets bewältigen müssen. 

 

Empfohlene Token-Anzahl: 

  • Starten Sie mit 33 Tokens.
  • In der Regel werden 275 Tokens pro Benutzer und Jahr (Maya) bzw. 100 Tokens pro Benutzer und Jahr (3ds Max) für diesen Anwendungsfall aufgewendet.

Weitere Informationen zur Verwendung von Flex-Tokens mit Abonnements finden Sie in diesem Support-Artikel (.de).

 

Zusätzliche Ressourcen

Was kosten Abonnements und Upgrades?

Alle Produktabonnements enthalten Inklusivleistungen und sind in Ihrer Region zu lokalen Preisen erhältlich. Ein Upgrade auf einen Business Success-Vertrag kostet etwa 200 US-Dollar UPE (unverbindliche Preisempfehlung) für zugelassene Angebote.

Wie kann ich ein Abonnement erwerben oder ein Upgrade durchführen?

Sie können Abonnements online, über einen Autodesk-Verkaufsberater oder einen Autodesk-Partner erwerben.

Wie kann ich Flex-Tokens mit Autodesk-Softwareabonnements kombinieren?

Es gibt fünf gängige Arbeitsabläufe, bei denen Autodesk einzelnen professionellen Anwendern und Teams empfiehlt, Flex-Tokens mit ihren Softwareabonnements zu kombinieren, um sowohl Produktivität als auch Wertschöpfung in ihren Projekten zu steigern. 

 

Anwendungsfall 1: Vollständiger AutoCAD-Funktionsumfang bei höheren Projektanforderungen

Gehen Sie über 2D-Zeichnungen hinaus – und das nur bei Bedarf: Ihr AutoCAD LT-Abonnement ist auf alltägliche Zeichnungsprozesse ausgelegt. Wenn ein Projekt jedoch 3D-Modellierung oder spezielle Toolsets wie Architecture, Mechanical oder Electrical erfordert, verwenden Sie Flex-Tokens, um die Vollversion von AutoCAD für einen Tag einzusetzen – ganz ohne Upgrade oder Erwerb eines neuen AutoCAD-Abonnements. Dabei bezahlen Sie nur für die tatsächliche Nutzung und erhalten die Werkzeuge, die Sie brauchen.

Kombination aus Softwareabonnements und Flex-Tokens: AutoCAD LT-Abonnement mit Flex-Tokens für den Zugriff auf AutoCAD. 

Zweck: Zugang zu 3D-Funktionen und branchenspezifischen Toolsets auf Projektbasis, ohne Ihr Abonnement aktualisieren zu müssen.

Zielgruppe: Kleine Architektur-, Ingenieur- und Planungsbüros, die hauptsächlich in 2D arbeiten, aber gelegentlich das gesamte Potenzial von AutoCAD ausschöpfen müssen.

Empfohlene Token-Anzahl: 

  • Starten Sie mit 33 Tokens. 

  • In der Regel werden 250 Tokens pro Benutzer und Jahr für diesen Anwendungsfall aufgewendet.

 

Anwendungsfall 2: BIM-fähige Ergebnisse ohne vollständiges Revit-Abonnement

Realisierung von BIM-Projekten – ganz ohne Zusatzaufwand: Nutzen Sie Flex-Tokens für den Zugriff auf Revit, falls Sie 3D-Gebäudemodelle, Koordination oder BIM-Funktionen für Ihre Projekte benötigen. Behalten Sie Ihr Abonnement von AutoCAD LT (oder Revit LT) für die tägliche Arbeit bei, und skalieren Sie nur auf Revit, wenn Projekte dies erfordern.

Kombination aus Softwareabonnements und Flex-Tokens: AutoCAD LT- oder AutoCAD Revit LT Suite-Abonnement mit Flex-Tokens für den Zugriff auf den gesamten Revit-Funktionsumfang.

Zweck: Zugang zur vollständigen Revit-Version für BIM-Modellierung, -Koordination und -Ergebnisse bei ausgewählten Projekten, ohne ein separates Abonnement abschließen zu müssen. 

Zielgruppe: Kleine Architektur-, Ingenieur- und Bauunternehmen, die sowohl herkömmliche Zeichnungs- als auch gelegentliche BIM-Projekte übernehmen.

Empfohlene Token-Anzahl: 

  • Starten Sie mit 33 Tokens.

  • In der Regel werden 200 Tokens pro Benutzer und Jahr für diesen Anwendungsfall aufgewendet. 

 

Anwendungsfall 3: Mechanische 3D-Konstruktionen nach Bedarf

Vollständige mechanische 3D-Konstruktionen auf Projektbasis: Sie arbeiten in Fusion oder AutoCAD und benötigen parametrische Modellierung, Baugruppenverwaltung oder detaillierte Bauteilkonstruktion? Verwenden Sie Flex-Tokens, um Zugang zu Inventor Professional für erforderliche Projekte zu erhalten, und reduzieren Sie die Kapazitäten, sobald Ihre Aufgaben erledigt sind.

Kombination aus Softwareabonnements und Flex-Tokens: AutoCAD-, Fusion- oder Product Design & Manufacturing Collection-Abonnement mit Flex-Tokens für den Zugriff auf Inventor Professional.

Zweck: Zugang zu vollständigen mechanischen 3D-Konstruktionen und parametrischer Modellierung bei ausgewählten Projekten, ohne ein separates Inventor-Abonnement abschließen zu müssen. 

Zielgruppe: Kleine Fertigungsunternehmen und Produktentwickler, die hauptsächlich Fusion oder einfachere Werkzeuge nutzen, aber gelegentlich erweiterte Inventor-Tools brauchen.

Empfohlene Token-Anzahl: 

  • Starten Sie mit 33 Tokens.

  • In der Regel werden 200 Tokens pro Benutzer und Jahr für diesen Anwendungsfall aufgewendet. 

 

Anwendungsfall 4: Moderne Simulations-, Rendering- und CAM-Funktionen

Innovative Tools für anspruchsvolle Projekte: Arbeiten Sie bereits in Fusion? Verwenden Sie Flex-Tokens, um auf Erweiterungen rund um Simulationen, Cloud-Rendering, generatives Design und CAM zuzugreifen. Machen Sie sich das notwendige Potenzial für spezifische Projekte zunutze, ohne ein dauerhaftes Upgrade durchführen zu müssen. 

Kombination aus Softwareabonnements und Flex-Tokens: Fusion-Abonnement und Flex-Tokens für den Zugriff auf Fusion-Erweiterungen, um Rendering-Aufgaben erledigen zu können.

Zweck: Führen Sie fortschrittliche Simulationen aus, generieren Sie fotorealistische Renderings, und verwenden Sie Fertigungstools auf Projektbasis. 

Zielgruppe: Produktentwickler und kleine Hersteller, die erweiterte Funktionen für ausgewählte, nicht alltägliche Projekte benötigen.

Empfohlene Token-Anzahl: 

  • Starten Sie mit 33 Tokens.

  • In der Regel werden 33 Tokens pro Benutzer und Jahr für diesen Anwendungsfall aufgewendet. 

 

Anwendungsfall 5: Skalieren Ihres Kreativteams während Produktionsspitzen

Mehr Künstler, mehr Werkzeuge, keine langfristige Vertragsbindung: Haben Sie mit dynamischen Anforderungen zu kämpfen? Verwenden Sie Flex-Tokens, um Ihrem Team in Zeiten hoher Auslastung Zugriff auf Maya, 3ds Max oder andere Kreativtools zu gewähren. Ziehen Sie Freiberufler hinzu, wechseln Sie zwischen Werkzeugen, nutzen Sie Arnold für Rendering-Aufgaben, und verringern Sie die Kapazitäten, sobald das Projekt abgeschlossen ist.

Tokens kaufen

Kombination aus Softwareabonnements und Flex-Tokens: Maya- oder 3ds Max-Abonnement und Flex-Tokens für zusätzliche Tools oder Zugriff bei Bedarfsspitzen im Bereich Media & Entertainment (M&E). 

Zweck: Weiten Sie den Zugriff auf Kreativwerkzeuge während Hochphasen aus, und reduzieren Sie ihn nach Projektabschluss wieder, ohne zusätzliche Lizenzplätze erwerben oder langfristige Verpflichtungen eingehen zu müssen.

Zielgruppe: Studios, Freiberufler und kleine M&E-Teams, die variable Projektanforderungen und knappe Budgets bewältigen müssen.

Empfohlene Token-Anzahl: 

  • Starten Sie mit 33 Tokens. 

  • In der Regel werden 275 Tokens pro Benutzer und Jahr (Maya) bzw. 100 Tokens pro Benutzer und Jahr (3ds Max) für diesen Anwendungsfall aufgewendet.

Zusätzliche Ressourcen

Innerhalb welcher Zeit muss ich meine Flex-Tokens verbraucht haben? Oder sind sie auf den nächsten Nutzungszeitraum übertragbar?

Ab Kaufdatum haben Sie ein Jahr lang Zeit, Ihre Flex-Tokens zu verbrauchen. Da es sich bei Flex um ein Modell mit Vorauszahlung handelt, werden Tokens nicht übertragen. Sie können jedoch jederzeit weitere Tokens erwerben. Autodesk benachrichtigt Sie, wenn Ihr Token-Kontostand niedrig ist.

Wie werden die Gebühren für die Nutzung des Flex-Produkts berechnet?

Für Produkte und Services, die pro Tag berechnet werden:
Wenn ein Benutzer ein im Flex-Paket enthaltenes Autodesk-Produkt öffnet und sich bei diesem anmeldet, wird alle 24 Stunden ein Tagessatz pro Produkt berechnet. Benutzern entstehen keine Mehrkosten, wenn sie mehrere Versionen verwenden oder das Produkt innerhalb von 24 Stunden erneut öffnen.

 

Beispiel: Priscilla öffnet am Montag AutoCAD und ist von 8 bis 17 Uhr angemeldet. Ihrem Team werden 7 Tokens berechnet. Sie öffnet AutoCAD am Dienstag von 7 bis 17 Uhr. Ihrem Team werden um 8 Uhr 7 Tokens berechnet. Sie schließt AutoCAD um 17 Uhr und öffnet das Programm für den Rest dieser Woche nicht mehr. Ihr werden nur zwei Nutzungstage berechnet.

 

Für Produkte und Services, die pro Ergebnis berechnet werden:
Benutzern wird ein variabler Satz basierend auf dem Ergebnistyp (z. B. Rendern eines Bilds in Revit) in Rechnung gestellt.

 

Sehen Sie sich die Preise für Produkte und Services an, die im Rahmen von Flex verfügbar sind.

Kann ich eine Kombination aus Flex-Tokens und Abonnements verwenden?

Ja, Administratoren können Benutzern eine Kombination aus Abonnements und Flex zuweisen.

 

Wenn einem Benutzer sowohl Abonnements als auch Flex zugewiesen sind, werden Abonnements vor Tokens verwendet. Wenn beispielsweise Priscilla sowohl Flex als auch ein Abonnement von AutoCAD zugewiesen ist, erfolgt die Verwendung von AutoCAD im Rahmen ihres Abonnements, und es werden keine Tokens berechnet. Wenn sie stattdessen ohne Abonnement auf Revit zugreift, verwendet sie Tokens.

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