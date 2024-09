Lockwood, Andrews, and Newman Inc. (LAN) nutzte die Leistungsfähigkeit von InfoWorks ICM, um ein digitales Zwillingsmodell von regionalen Einzugsgebieten in der Stadt San Marcos zu erstellen. Mit dieser Lösung konnte LAN schnell Risikobereiche identifizieren und ansprechen und die Akzeptanz für ganzheitliche Lösungen gewinnen.