Über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren hat sich Wendy Stevens mit der Gestaltung und handwerklichen Herstellung von Handtaschen aus Metall einen Namen gemacht und sich damit ein Geschäft aufgebaut. Das änderte sich, als ein verheerender Brand ihre gesamte Werkstatt – und damit all die Schablonen, die sie über die Jahre entworfen hatte – in Schutt und Asche legte. Wendy Stevens beschloss, den Umgang mit AutoCAD LT zu lernen, und erkannte rasch die Vorteile von digitalen Entwürfen, nämlich schnelleres und genaueres Arbeiten für ihre Handtaschen.