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AutoCAD LT verhilft einer Handtaschenmacherin zum Neuanfang

Erfolgsgeschichte von AutoCAD LT

Über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren hat sich Wendy Stevens mit der Gestaltung und handwerklichen Herstellung von Handtaschen aus Metall einen Namen gemacht und sich damit ein Geschäft aufgebaut. Das änderte sich, als ein verheerender Brand ihre gesamte Werkstatt – und damit all die Schablonen, die sie über die Jahre entworfen hatte – in Schutt und Asche legte. Wendy Stevens beschloss, den Umgang mit AutoCAD LT zu lernen, und erkannte rasch die Vorteile von digitalen Entwürfen, nämlich schnelleres und genaueres Arbeiten für ihre Handtaschen.

„Es ist erstaunlich, wie viele Details mit AutoCAD LT erzielt werden können. Ich habe eine Vorlage für alle Layer, die in jede Zeichnung aufgenommen werden. Es ist wie ein Rhythmus, den ich etabliert habe. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich meine Taschen ohne es entwerfen und herstellen könnte.“

– Wendy Stevens, Gründerin und Designerin