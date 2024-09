Dans la section Produits et services de votre Autodesk Account, sélectionnez le mode de téléchargement qui convient à votre produit et à votre installation. Dans la mosaïque de produits, vous verrez le mode actuellement sélectionnée et pouvez afficher toutes les modes disponibles pour ce produit. Pour certains produits et plateformes, le mode Téléchargement est le seul mode disponible.