Fusion est une plateforme infonuagique qui rend possible la collaboration en temps réel entre les membres de l'équipe, où qu'ils se trouvent. Cette fonction est utile pour les tâches d'IAO, car elle permet aux ingénieurs de travailler ensemble sur les mêmes conceptions et simulations. Ils peuvent ainsi échanger des informations plus facilement et prendre des décisions plus rapidement. Les membres de l'équipe peuvent afficher, commenter et modifier des conceptions et des simulations en temps réel. Tous les membres sont ainsi informés de la progression du projet en permanence. L'accès aux conceptions et aux simulations peut également être contrôlé afin de garantir la sécurité et la confidentialité.

En outre, Fusion permet de partager les résultats d'IAO avec les parties prenantes qui ne disposent pas d'une expérience technique, notamment à l'aide de rapports visuels et d'animations. Les données sont plus compréhensibles et la communication est plus facile. Dans l'ensemble, la fonctionnalité d'IAO de Fusion améliore considérablement la collaboration entre les équipes, ce qui accroît l'efficacité du développement de produits.