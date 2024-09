CAO POUR LA CONCEPTION MÉCANIQUE

Le processus d'ingénierie de conception est essentiel pour réussir les activités de conception mécanique. L'objectif du développement de la conception est d'imaginer et de convenir d'une machine qui profite à la fois aux clients et à l'entreprise. Le développement de la conception est limité par le budget, la capacité d'ingénierie et le délai de mise en marché.

Le processus de conception mécanique est collaboratif et peut inclure des spécialistes de disciplines telles que la conception industrielle, la mécanique, l'électricité et l'ingénierie électronique travaillant ensemble. Les commentaires peuvent être transmis par les parties prenantes, telles que les clients, la gestion de projet, l'approvisionnement, la fabrication, l'installation et l'entretien.

La conception mécanique est itérative et cyclique, avec des idées subissant plusieurs cycles de prototypage, de test, d'évaluation et d'examen jusqu'à ce que la conception finale soit considérée comme optimale et suffisamment fiable pour la production.

Le processus de conception mécanique commence par la définition du problème, suivie d'un remue-méninges sur les solutions potentielles avant de créer des prototypes, de les tester, de recueillir des commentaires et d'évaluer si l'énoncé du problème peut être affiné, s'il convient de rejeter ou d'accepter les solutions proposées, ou si les solutions peuvent être améliorées avec un autre cycle de développement.