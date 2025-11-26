AUTODESK FUSION CONTRIBUTOR

Connectez-vous, communiquez et collaborez avec Fusion Contributor

Travaillez plus intelligemment et améliorez la collaboration en simplifiant la participation des équipes internes et externes.

Garantie de remboursement jusqu'à 30 jours
Profiter du prix en vigueur pendant 3 ans
Achat flexible et sécuritaire
Voir plus de raisons d’acheter auprès d’Autodesk

Qu’est-ce qu’Autodesk Fusion Contributor?

Fusion Contributor est un niveau d’accès permettant aux intervenants de collaborer en toute sécurité sur le développement de produits dans Fusion (partage de conceptions, révision et gestion de projets) n’importe où et à partir de n’importe quel appareil. Les équipes internes et les partenaires externes peuvent participer aux flux de travail et rester informés, le tout sans autorisation de création.

Les utilisateurs de Fusion Contributor travaillant dans Fusion Manage peuvent afficher les données de gestion du cycle de vie des produits, créer des rapports et contribuer aux flux de travail.

En rationalisant la collaboration et en fournissant un accès sécurisé et en temps réel aux données cruciales du projet, Fusion Contributor permet à vos équipes de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes, et de faire progresser l’innovation.

Avantages d’Autodesk Fusion Contributor

Connectez-vous aux équipes internes et aux fournisseurs externes

Gérez les fichiers, accédez-y et partagez-les en toute sécurité avec les intervenants internes et externes. Visualisez et révisez instantanément les conceptions.

 

Communiquez l’avancement de votre conception

Centralisez toutes les modifications de conception ainsi que les commentaires et les annotations des différentes équipes pour voir facilement l’avancement de votre projet.

 

Collaborez sans limites, où que vous soyez

Accédez aux détails du projet et collaborez n’importe où, n’importe quand, sur un navigateur web ou un appareil mobile, et restez sur la bonne voie.

 

Explorez les possibilités de Fusion Contributor pour Fusion

Centraliser l’accès et la contribution aux données

Stockez et gérez les versions de toutes les données de votre projet, y compris les conceptions, les feuilles de calcul et les documents.

 

Collaborer sur des nomenclatures

Consommez et modifiez les informations de la nomenclature des produits pour collaborer avec les parties prenantes en amont et en aval.

 

Commenter et annoter

Suivez les commentaires de révision de conception avec des corrections, des annotations et des commentaires depuis n’importe quel appareil.

 

Rechercher et trouver

Recherchez les données dont vous nécessaires et consultez des résultats instantanés pour sélectionner et afficher ce avez besoin, au moment opportun.

Explorez les possibilités de Fusion Contributor pour Fusion Manage

Afficher les données pertinentes

Accédez aux données, aux éléments, aux processus opérationnels, aux nomenclatures, aux fichiers de projet, aux documents et aux enregistrements pertinents pour rester informé.

 

Participer aux flux de travail et obtenir des informations

Participez aux flux de travail des processus commerciaux en tant qu'approbateur ou réviseur, suivez de près les tâches et les échéances attribuées, et extrayez des informations précieuses des rapports et des graphiques.

 

Annoter et collaborer

Limitez le recours aux courriels et clarifiez la gestion des versions : révisez les pièces jointes, fournissez des commentaires à l'aide d'annotations et communiquez avec les intervenants dans Fusion Manage.

 

Accéder aux notifications

Recevez des notifications en temps réel pour les nouvelles tâches, les actions en attente ou les modifications apportées aux données du produit afin de suivre toute évolution du projet.

 

« Grâce à la possibilité de disposer d’un espace de travail partagé, la nature infonuagique de Fusion nous permet de collaborer facilement et itérativement à distance. »

– Michael DiTullo, fondateur et directeur créatif, Michael DiTullo, LLC

Communiquez avec un expert de Fusion Contributor

Découvrez comment votre équipe peut travailler plus intelligemment et améliorer la collaboration en simplifiant la participation des équipes internes et externes grâce à l’accès de niveau Fusion Collaborateur pour Fusion et Fusion Manage.

 

Remplissez ce formulaire pour qu’un expert Autodesk entre en communication avec vous.