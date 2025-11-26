AUTODESK FUSION CONTRIBUTOR

Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Fusion Contributor est un niveau d’accès permettant aux intervenants de collaborer en toute sécurité sur le développement de produits dans Fusion (partage de conceptions, révision et gestion de projets) n’importe où et à partir de n’importe quel appareil. Les équipes internes et les partenaires externes peuvent participer aux flux de travail et rester informés, le tout sans autorisation de création.
Les utilisateurs de Fusion Contributor travaillant dans Fusion Manage peuvent afficher les données de gestion du cycle de vie des produits, créer des rapports et contribuer aux flux de travail.
En rationalisant la collaboration et en fournissant un accès sécurisé et en temps réel aux données cruciales du projet, Fusion Contributor permet à vos équipes de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes, et de faire progresser l’innovation.
Gérez les fichiers, accédez-y et partagez-les en toute sécurité avec les intervenants internes et externes. Visualisez et révisez instantanément les conceptions.
Centralisez toutes les modifications de conception ainsi que les commentaires et les annotations des différentes équipes pour voir facilement l’avancement de votre projet.
Accédez aux détails du projet et collaborez n’importe où, n’importe quand, sur un navigateur web ou un appareil mobile, et restez sur la bonne voie.
Stockez et gérez les versions de toutes les données de votre projet, y compris les conceptions, les feuilles de calcul et les documents.
Consommez et modifiez les informations de la nomenclature des produits pour collaborer avec les parties prenantes en amont et en aval.
Suivez les commentaires de révision de conception avec des corrections, des annotations et des commentaires depuis n’importe quel appareil.
Recherchez les données dont vous nécessaires et consultez des résultats instantanés pour sélectionner et afficher ce avez besoin, au moment opportun.
Accédez aux données, aux éléments, aux processus opérationnels, aux nomenclatures, aux fichiers de projet, aux documents et aux enregistrements pertinents pour rester informé.
Participez aux flux de travail des processus commerciaux en tant qu'approbateur ou réviseur, suivez de près les tâches et les échéances attribuées, et extrayez des informations précieuses des rapports et des graphiques.
Limitez le recours aux courriels et clarifiez la gestion des versions : révisez les pièces jointes, fournissez des commentaires à l'aide d'annotations et communiquez avec les intervenants dans Fusion Manage.
Recevez des notifications en temps réel pour les nouvelles tâches, les actions en attente ou les modifications apportées aux données du produit afin de suivre toute évolution du projet.
– Michael DiTullo, fondateur et directeur créatif, Michael DiTullo, LLC