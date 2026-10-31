État de la conception et de la fabrication 2026 : Pleins feux sur la construction industrialisée

L'adoption est en croissance. L'avantage réside dans le passage à grande échelle.

La construction industrialisée aide les équipes à construire plus rapidement et avec une plus grande certitude. Découvrez ce qui distingue les premiers utilisateurs des organisations qui réussissent à déployer ces méthodes à grande échelle.

Ce que révèle notre étude

70 %

des répondants estiment que la construction industrialisée deviendra la méthode de travail standard à l'avenir

84 %

des organisations qui utilisent la construction industrialisée affirment qu'elle a amélioré la qualité des projets achevés

76 %

affirment que les projets utilisant des méthodes de construction industrialisée ont présenté des échéanciers et des coûts plus prévisibles que les projets traditionnels

L'adoption est généralisée. La maturité ne l'est pas.

La maturité numérique, les investissements, la taille de l'entreprise et les conditions régionales influencent les progrès. Les organisations plus avancées dans leur parcours d'adoption de la construction industrialisée appliquent ces méthodes de manière plus systématique et sont mieux équipées pour relier l'information, les décisions et les équipes tout au long du cycle de vie des projets.

Deux professionnels de la construction examinent l'avancement des travaux dans une installation de construction industrialisée.

Une plus grande prévisibilité devient un avantage concurrentiel

Les organisations à la pointe du secteur combinent des méthodes comme la standardisation des produits, la conception pour la fabrication et l'assemblage (CFA) et la préfabrication afin d'accélérer la réalisation des projets tout en améliorant la prévisibilité des coûts, la cohérence de la conception et la qualité. Ensemble, ces gains aident les organisations à composer avec des échéanciers serrés, des chaînes d'approvisionnement complexes, des contraintes de main-d'œuvre et des attentes croissantes des propriétaires, transformant une plus grande prévisibilité en avantage concurrentiel.

Une équipe de construction met en place des panneaux muraux préfabriqués sur un chantier de construction industrialisée.

Accroître l'adoption commence par les bonnes capacités

Les organisations plus avancées dans leur parcours de construction industrialisée s'attaquent conjointement aux lacunes en matière de compétences de la main-d'œuvre, de préparation des fournisseurs, de processus numériques et de capacité de production, plutôt que de traiter ces enjeux séparément. Pour les organisations qui explorent encore ces méthodes, déterminer les capacités à prioriser constitue une première étape essentielle pour étendre leur adoption.

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