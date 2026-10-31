Les organisations à la pointe du secteur combinent des méthodes comme la standardisation des produits, la conception pour la fabrication et l'assemblage (CFA) et la préfabrication afin d'accélérer la réalisation des projets tout en améliorant la prévisibilité des coûts, la cohérence de la conception et la qualité. Ensemble, ces gains aident les organisations à composer avec des échéanciers serrés, des chaînes d'approvisionnement complexes, des contraintes de main-d'œuvre et des attentes croissantes des propriétaires, transformant une plus grande prévisibilité en avantage concurrentiel.