Aurecon privilégie une approche systémique, en s'assurant que l'entreprise dispose de données connectées et d'une manière commune de travailler, de parler et de gérer ces données. « C'est dans l'information contenue dans les données que se trouve la valeur ajoutée : c'est ce pour quoi paient nos clients quand ils nous demandent de produire », explique-t-il. « Nous produisons de l'information livrable, qu'il s'agisse d'une conception, d'un rapport ou d'autre chose. »

L'étape suivante consiste à mettre en œuvre les technologies les plus récentes pour créer de nouveaux modèles d'affaires et de nouvelles méthodes de travail. Les chefs d'entreprise d'Aurecon utilisent des rapports d'état basés sur le cadre de maturité pour prendre des décisions d'investissement technologique qui peuvent générer des possibilités, par exemple en introduisant une automatisation avancée à la fois à l'interne et dans les solutions des clients. « C'est ainsi que nous obtenons une bonne adhésion de l'entreprise pour accélérer le changement », explique Dave Mackenzie.

Aurecon révise sa stratégie organisationnelle tous les deux ou trois ans, qui est devenue plus ciblée au cours de la dernière année. « Cette fois-ci, notre stratégie est beaucoup plus précise, et nous avons pris une poignée de décisions concrètes en matière de livraison », explique Dave Mackenzie, dont une sur l'efficacité de la livraison et une autre sur l'automatisation. « Nous avons également pris une décision stratégique concernant l'IA générative et la manière dont nous pouvons introduire cette technologie dans l'automatisation de la conception. »

Au fur et à mesure que l'entreprise évolue sur le plan de la maturité numérique, « c'est une confluence de technologies », explique Dave Mackenzie. « Mais plus important encore, c'est une convergence de compétences numériques qui fonctionnent l'une avec l'autre. Si nous y parvenons et que nous disposons d'une solution systémique autour de la maturité numérique, nous devrions gravir les échelons pour devenir une organisation compétitive sur le plan numérique. »