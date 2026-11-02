Termes et conditions de la promotion AutoCAD

La rabais à durée limitée AutoCAD IST est valable du 2 novembre 2026 au 15 décembre 2026. Cette offre s’adresse aux petites entreprises admissibles dans les pays et territoires suivants : Îles Vierges des États-Unis, Andorra, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Île Christmas, Îles Cocos (Keeling), Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Îles Malouines, Îles Féroé, Fidji, Finlande, France, Polynésie française, Guyane française, Allemagne, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, Guam, Guernsey, Hongrie, Islande, Irlande, Île de Man, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Îles Marshall, Martinique, Mayotte, Îles mineures éloignées des États-Unis, Monaco, Îles Mariannes du Nord, Nauru, Pays-Bas, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Niue, Île Norfolk, Norvège, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Pitcairn, Pologne, Portugal, Porto Rico, Réunion, Roumanie, Samoa, Samoa américaines, Saint-Marin, Slovénie, Îles Salomon, Espagne, Saint-Pierre-et-Miquelon, Svalbard, Suède, Suisse, Tonga, Tuvalu, Royaume-Uni, États-Unis, Vanuatu et Wallis-et-Futuna. Cette offre ne peut être combinée avec d'autres offres ou promotions et est nulle là où la loi l'interdit ou la restreint. Pour les achats faits sur la boutique en ligne Autodesk, le rabais s’affichera automatiquement dans votre panier.

Cette offre est limitée à un maximum de deux (2) nouvelles licences d’un abonnement d'un (1) ans ou de trois (3) ans à AutoCAD IST par client et à un code promotionnel par client. Cette offre ne peut être utilisée pour les renouvellements d’abonnements, les rajouts à des abonnements existants ou pour les produits achetés précédemment. Les clients gouvernementaux et du secteur de l’éducation ne sont pas admissibles à cette promotion.

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