Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
Les meilleurs jeux vidéo reposent sur les détails. La façon dont un personnage se déplace. La façon dont la lumière se reflète sur un bâtiment. La façon dont une animation donne vie à une scène. Pour reproduire ces détails avec précision, il faut des outils à la hauteur de votre vision – et c'est exactement pour cela que les outils Autodesk sont conçus.
Les grands personnages ne sont pas simplement créés. Ils se ressentent. Maya donne aux artistes le contrôle nécessaire pour façonner chaque performance, des expressions subtiles aux scènes d'action percutantes.
Image publiée avec l'aimable autorisation d'Alexei Oupornikov
Transformez vos idées brutes en quelque chose de concret avec Flow Studio. Créez des personnages et des accessoires à partir de requêtes, testez les mouvements grâce à la capture de mouvements par IA ou exportez vos créations pour garder le contrôle total.
Créez des mondes si détaillés que les joueurs s'arrêtent pour admirer le paysage. 3ds Max vous offre la précision de modélisation nécessaire pour créer des environnements qui tiennent la route sous tous les angles.
Image publiée avec l'aimable autorisation de Brice Sabine-Manier
— Anil Glendinning, cofondateur et directeur de la création, Friday Sundae
— Sam Wickert, fondateur et directeur, SOKRISPYMEDIA
CAPCOM
Découvrez comment CAPCOM a utilisé Maya comme pierre angulaire créative et technique pour créer les créatures et les personnages, ainsi que les flux de travail d'animation de Monster Hunter Wilds.
Image publiée avec l'aimable autorisation de Capcom
ea
Découvrez comment EA utilise Bifrost pour Maya afin de créer des déformations de personnages configurables et de haute qualité pour ses jeux de sport.
Image publiée avec l'aimable autorisation d'EA SPORTS
sokrispymedia
Découvrez comment SOKRISPYMEDIA transforme une série de vidéos virales en jeu vidéo, en utilisant Flow Studio pour la prévisualisation et un pipeline Maya vers Unreal avec MetaHuman conçu pour les petites équipes.
Image publiée avec l'aimable autorisation de SOKRISPYMEDIA
Création de personnages
Image reproduite avec l'aimable autorisation de Mohamed Hasan
Exploration de concepts
CRÉATION DE MONDES
Image publiée avec l'aimable autorisation de Pengzhen Zhang
SOLUTION TOUT-EN-UN
Image publiée avec l'aimable autorisation de Jacob Deldin Rich
Passez facilement d'un logiciel à l'autre et simplifiez les échanges de données grâce à la prise en charge des principaux formats de fichiers de l'industrie, notamment l'intégration de FBX et d'OpenUSD.
Laissez-nous vous aider à créer les conditions de votre réussite. Rencontrez un expert Autodesk pour découvrir l'ensemble d'outils et les processus idéaux pour votre prochaine grande sortie.
Image publiée avec l'aimable autorisation d'Eugenia Mikhaleva
Les principaux outils Autodesk utilisés pour le développement de jeux vidéo sont Maya, 3ds Max et Flow Studio. Maya est utilisé pour la création de personnages, l'armature et l'animation. 3ds Max est utilisé pour la modélisation, la création d'environnements et la création de mondes. Flow Studio prend en charge le prototypage, la prévisualisation et les processus de capture de mouvements assistée par l'IA.
Oui, Maya se connecte à Unreal Engine grâce à Unreal Live Link, ce qui permet aux artistes de diffuser des données d'animation en temps réel et de voir les mises à jour directement dans le moteur sans avoir à exporter manuellement les fichiers.
Maya et 3ds Max prennent également en charge les flux de travaux FBX et USD, ce qui facilite l'échange d'éléments entre les moteurs de jeu. Les éléments créés dans Flow Studio peuvent être exportés directement vers Maya et Unreal Engine, ou vers d'autres outils CCN au moyen d'USD.
Les outils Autodesk prennent en charge un large éventail de tâches de développement de jeux vidéo, notamment la modélisation 3D, l'animation 3D, l'armature, la capture de mouvements, la création d'environnements 3D et la production d'éléments de jeu.