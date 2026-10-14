Outils de développement de jeux

Conçus pour les équipes qui voient grand

Créez des personnages et des mondes de qualité AAA avec des outils de modélisation et d'animation conçus pour reproduire chaque détail avec précision.

Image publiée avec l'aimable autorisation de Sacha Gaffney

Homme guerrier
Image publiée avec l'aimable autorisation de Mauro Bonu

Des outils à la hauteur de votre vision

Les meilleurs jeux vidéo reposent sur les détails. La façon dont un personnage se déplace. La façon dont la lumière se reflète sur un bâtiment. La façon dont une animation donne vie à une scène. Pour reproduire ces détails avec précision, il faut des outils à la hauteur de votre vision – et c'est exactement pour cela que les outils Autodesk sont conçus.

  • Maya : créez, modélisez et animez des personnages crédibles grâce à de puissants outils d'animation.
  • 3ds Max : créez des mondes dans lesquels les joueurs peuvent se perdre grâce à des outils de modélisation de précision.
  • Flow Studio : explorez rapidement vos concepts grâce à des outils d'IA pour la création d'éléments et la capture de mouvements.

Chaque mouvement. Chaque détail. Exactement comme vous l'aviez imaginé.

Créez des personnages qui marquent les joueurs

Les grands personnages ne sont pas simplement créés. Ils se ressentent. Maya donne aux artistes le contrôle nécessaire pour façonner chaque performance, des expressions subtiles aux scènes d'action percutantes.

 

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Image publiée avec l'aimable autorisation d'Alexei Oupornikov

Passez de « Et si… » à « C'est ça »

Transformez vos idées brutes en quelque chose de concret avec Flow Studio. Créez des personnages et des accessoires à partir de requêtes, testez les mouvements grâce à la capture de mouvements par IA ou exportez vos créations pour garder le contrôle total.

 

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Créez des mondes qui rivalisent avec la réalité

Créez des mondes si détaillés que les joueurs s'arrêtent pour admirer le paysage. 3ds Max vous offre la précision de modélisation nécessaire pour créer des environnements qui tiennent la route sous tous les angles.

 

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Image publiée avec l'aimable autorisation de Brice Sabine-Manier

De vrais studios. De vrais jeux. De vrais résultats.

personnages combattant un monstre dans un champ

CAPCOM

Créer les créatures complexes de Monster Hunter Wilds

Découvrez comment CAPCOM a utilisé Maya comme pierre angulaire créative et technique pour créer les créatures et les personnages, ainsi que les flux de travail d'animation de Monster Hunter Wilds.

 

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Image publiée avec l'aimable autorisation de Capcom

joueur de football avec armature

ea

Mise à l'échelle de la déformation des personnages et de l'armature pour EA

Découvrez comment EA utilise Bifrost pour Maya afin de créer des déformations de personnages configurables et de haute qualité pour ses jeux de sport.

 

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Image publiée avec l'aimable autorisation d'EA SPORTS

homme tenant une arme

sokrispymedia

De la vidéo virale au jeu vidéo : création de Chalk Warfare

Découvrez comment SOKRISPYMEDIA transforme une série de vidéos virales en jeu vidéo, en utilisant Flow Studio pour la prévisualisation et un pipeline Maya vers Unreal avec MetaHuman conçu pour les petites équipes.

 

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Image publiée avec l'aimable autorisation de SOKRISPYMEDIA

Outils Autodesk pour le développement de jeux vidéo

robot avec une arme

Création de personnages

Maya

  • Créez des personnages réalistes grâce à des outils avancés d'animation et d'armature.
  • Adaptez Maya à votre pipeline grâce à de puissantes fonctions de script et de personnalisation, ainsi qu'à la prise en charge des plugiciels.
  • Diffusez les animations de Maya vers Unreal Engine en temps réel grâce à Unreal Live Link.

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Image reproduite avec l'aimable autorisation de Mohamed Hasan

guerrier à deux lames

Exploration de concepts

Flow Studio

  • Créez des personnages et des accessoires 3D modifiables à partir de prompts textuels ou d'images grâce à des modèles d'IA de nouvelle génération.
  • Automatisez l'armature des personnages pour l'animation et donnez vie aux performances grâce à la capture de mouvements par IA ou exportez-les vers vos outils 3D pour garder le contrôle total.

 

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femme sur un animal se dirigeant vers un château

CRÉATION DE MONDES

3ds Max

  • Créez des mondes, des accessoires et des environnements détaillés grâce à de puissants outils de modélisation conçus pour la précision.
  • Affinez et retravaillez librement vos éléments grâce à des outils de modélisation non destructifs.

 

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Image publiée avec l'aimable autorisation de Pengzhen Zhang

SOLUTION TOUT-EN-UN

M&E Collection

  • Accédez à Maya, 3ds Max, Flow Studio et plus encore avec un seul abonnement.
  • Générez et dirigez facilement des foules grâce à un accès exclusif à Golaem. 
  • Développez vos capacités de rendu avec 5 abonnements à Arnold.

 

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Image publiée avec l'aimable autorisation de Jacob Deldin Rich

Personnage Punk Steam
Image publiée avec l'aimable autorisation de Sacha Pedezert

Déplacez vos éléments aussi librement que vos idées.

Passez facilement d'un logiciel à l'autre et simplifiez les échanges de données grâce à la prise en charge des principaux formats de fichiers de l'industrie, notamment l'intégration de FBX et d'OpenUSD.

Trouvez les bons outils pour votre prochain jeu

Laissez-nous vous aider à créer les conditions de votre réussite. Rencontrez un expert Autodesk pour découvrir l'ensemble d'outils et les processus idéaux pour votre prochaine grande sortie.

Image publiée avec l'aimable autorisation d'Eugenia Mikhaleva

Foire aux questions (FAQ)

Quels outils Autodesk sont utilisés pour le développement de jeux vidéo?

Les principaux outils Autodesk utilisés pour le développement de jeux vidéo sont Maya, 3ds Max et Flow Studio. Maya est utilisé pour la création de personnages, l'armature et l'animation. 3ds Max est utilisé pour la modélisation, la création d'environnements et la création de mondes. Flow Studio prend en charge le prototypage, la prévisualisation et les processus de capture de mouvements assistée par l'IA.

Les outils Autodesk fonctionnent-ils avec Unreal Engine, Unity et d'autres moteurs de jeu?

Oui, Maya se connecte à Unreal Engine grâce à Unreal Live Link, ce qui permet aux artistes de diffuser des données d'animation en temps réel et de voir les mises à jour directement dans le moteur sans avoir à exporter manuellement les fichiers.

 

Maya et 3ds Max prennent également en charge les flux de travaux FBX et USD, ce qui facilite l'échange d'éléments entre les moteurs de jeu. Les éléments créés dans Flow Studio peuvent être exportés directement vers Maya et Unreal Engine, ou vers d'autres outils CCN au moyen d'USD.

Quelles tâches de développement de jeux vidéo les logiciels Autodesk peuvent-ils prendre en charge?

Les outils Autodesk prennent en charge un large éventail de tâches de développement de jeux vidéo, notamment la modélisation 3D, l'animation 3D, l'armature, la capture de mouvements, la création d'environnements 3D et la production d'éléments de jeu.