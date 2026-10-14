Les meilleurs jeux vidéo reposent sur les détails. La façon dont un personnage se déplace. La façon dont la lumière se reflète sur un bâtiment. La façon dont une animation donne vie à une scène. Pour reproduire ces détails avec précision, il faut des outils à la hauteur de votre vision – et c'est exactement pour cela que les outils Autodesk sont conçus.

Maya : créez, modélisez et animez des personnages crédibles grâce à de puissants outils d'animation.

créez, modélisez et animez des personnages crédibles grâce à de puissants outils d'animation. 3ds Max : créez des mondes dans lesquels les joueurs peuvent se perdre grâce à des outils de modélisation de précision.

créez des mondes dans lesquels les joueurs peuvent se perdre grâce à des outils de modélisation de précision. Flow Studio : explorez rapidement vos concepts grâce à des outils d'IA pour la création d'éléments et la capture de mouvements.