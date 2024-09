Engenheiro de Materiais com Pós Graduação em Coordenação BIM, trabalha com as soluções Autodesk há 14 anos nas as áreas de engenharia e construção como consultor, instrutor e suporte. Instrutor certificado na plataforma Autodesk Service Provider.Ultimamente tem focado o trabalho em processos para melhoria da interoperabilidade entre entre softwares da Indútria Vs Arquitetura e Construção.