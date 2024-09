Sua participação no programa Expert Elite significa que você concorda com os termos expressos nesta página de Visão geral.

A Autodesk reserva-se o direito de tomar decisões quanto à seleção dos membros do Expert Elite da Autodesk e de revogar o status de membro do Expert Elite da Autodesk a qualquer momento e a seu exclusivo critério. A aceitação da atribuição de membro do Expert Elite da Autodesk constitui uma permissão para que a Autodesk e seus parceiros e agentes usem os nomes e/ou semelhanças de membro do Expert Elite da Autodesk em propagandas e fins promocionais sem compensações adicionais, exceto mediante proibição por Lei. Os membros do Expert Elite da Autodesk podem ser solicitados a celebrar contratos adicionais relativos ao uso de seus nomes e/ou semelhanças, sob a condição de manter seu status de membro do Expert Elite da Autodesk.

Ao participar do programa Autodesk Expert Elite, cada membro do Expert Elite da Autodesk concorda com o seguinte: (i) aceitar e cumprir com todos os termos e condições da Autodesk aplicáveis à participação em qualquer comunidade; (ii) aceitar e cumprir com os Termos de Uso do Site da Autodesk; (iii) cumprir com as Diretrizes para Uso do Autodesk Trademark; e (iv) liberar, indenizar, defender e isentar a Autodesk e seus pais, afiliadas, subsidiárias, diretores, dirigentes, funcionários, patrocinadores e agentes, incluindo agências de publicidade e promoção, e atribui, e quaisquer outras organizações relacionadas ao programa Expert Elite, sem risco de qualquer reclamação, lesões, danos, despesas ou perdas a pessoa ou propriedade e/ou passivos de qualquer natureza que possa surgir de qualquer forma da participação no programa Autodesk Expert Elite, incluindo, sem limitação: (a) qualquer condição causada por eventos além do Controle da Autodesk que pode fazer com que o programa Autodesk Expert Elite seja interrompido ou corrompido; e (b) qualquer dano, perda ou dano (compensação, direta, acidental, consequencial ou de outro tipo) de qualquer tipo que resulte em conexão ou como resultado da designação do Expert Elite da Autodesk ou da participação no programa Autodesk Expert Elite.

Desde que seja membro do programa Expert Elite da Autodesk, além dos direitos e restrições apresentadas no Contrato de Licença e Serviços que acompanha o software disponibilizado pelo projeto Expert Elite, você tem o direito de usar tal software de maneira não comercial para familiarizar-se com seus recursos e funções e aumentar sua proficiência para fins de aperfeiçoamento de sua participação nas comunidades online de suporte ao cliente Autodesk. Caso deixe de ser membro do programa Expert Elite, não mais terá direito a qualquer benefício decorrente dessa filiação. Além disso, você deverá desinstalar e descontinuar o uso de qualquer software recebido em decorrência de sua filiação ao programa. Qualquer assinatura concedida como parte de sua filiação será automaticamente encerrada.

Qualquer ação, processo ou caso decorrente do programa Expert Elite da Autodesk ou a ele relacionado deve ser levado aos tribunais federais, no Northern District of California (Distrito Norte da Califórnia), ou aos tribunais estaduais, no Marin County, California (Condado de Marin, Califórnia).