Ja, met de AutoCAD-apps voor web en mobiel, die zijn inbegrepen in een AutoCAD- of AutoCAD LT-abonnement, krijgen architecten toegang tot hun DWG-bestanden in de webbrowser op elke computer en op hun smartphone of tablet. Architecten kunnen in real time samenwerken en verbinding maken met hun CAD-tekeningen op het werkterrein, op kantoor en overal daartussenin.