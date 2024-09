Twinmotion voor Revit brengt realtime visualisatie naar BIM-workflows. Gebruik Twinmotion voor Revit om hoogwaardige afbeeldingen, panorama's, standaard- of 360° VR-video's en interactieve presentaties van ontwerpgegevens te produceren. Dankzij de Direct Link-functionaliteit en de mogelijkheid om een Revit-weergave in Twinmotion te openen, worden de wijzigingen die u in Revit aanbrengt in realtime bijgewerkt in Twinmotion.

Uw Revit-model kan naar Twinmotion worden verzonden met behulp van de Datasmith Exporter voor Revit-opdrachten, die bij Revit 2024 wordt geleverd. Het ontwerp- en visualisatieproces kan dan worden voortgezet in Twinmotion. Naarmate het Revit model vordert, kunnen wijzigingen weer worden gesynchroniseerd in Twinmotion om het ontwerp bij te werken met de laatste Revit-wijzigingen.

Ga voor meer informatie over het visualiseren van Revit-modellen met Twinmotion naar Over visualisatie met Twinmotion in de hulp voor producten van Revit.