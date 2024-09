Om beter te kunnen voldoen aan de behoeften van de media- en entertainmentbranche, hebben we de Autodesk Maya LT-software omgebouwd tot Autodesk Maya Creative. Deze flexibele, goedkopere versie van Maya biedt krachtige tools voor modelleren, animeren en renderen. Om u de creatieve toolset van Maya te bieden zonder de beperkingen van Maya LT, zoals een verminderde export van polygonen, hebben we verschillende nieuwe functies toegevoegd. Zo beschikt u over een robuustere toolset voor het maken van 3D-inhoud van hoge kwaliteit.