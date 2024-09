Als u gegevens in Info360 Asset wilt importeren, kunt u beginnen met het importeren van gegevens over water en afvalwater, zoals GIS-lagen, pijpleidingen en mangatlagen. Vervolgens kunt u de inspectiebestanden voor de conditie en de bijbehorende mediabestanden uploaden. Deze bestanden zijn gekoppeld aan uw bedrijfsmiddelen voor risicoanalyses en herstelstructuren. Importeer ten slotte aanvullende ruimtelijke gegevens of aangepaste gegevens voor verdere analyse. Dit kan extra GIS-lagen omvatten, zoals gebouwen of rivieren, of aangepaste tabellen met historische informatie, zoals reparatiekosten of informatie over werkbeheer.

