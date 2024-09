L’abonnement à VRED Design coûte par an, par mois et pour 3 ans. Les prix varient en fonction du produit. Pour plus d’informations sur VRED Professional et VRED Presenter, reportez-vous à la section Acheter VRED. Si vous utilisez occasionnellement notre produit et que vous souhaitez bénéficier de l’option de paiement à l’usage, visitez le site www.autodesk.com/be-fr/flex pour en savoir plus.