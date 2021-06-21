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工程資料管理與協作
縮短管理工程資料所需的時間，騰出更多時間以打造優質產品。借助工程資料和流程的軟體解決方案，以增強產品設計和創新能力
圖片來源：Balzer Pacific Equipment Co.
設計資料是產品的原始程式碼。借助管理工程資料、團隊和流程的策略，可以控制這一寶貴的智慧財產權。透過更簡便的方式查找檔案、維護連結、避免重複性工作和進行協作，您可以專注於產品設計而非瑣碎的工作
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瞭解專為工程師設計的檔案管理員如何協助您克服資料和檔案方面的挫折。無論您是初次使用產品資料管理 (PDM) 還是希望將您的系統提升到新的水準，請瀏覽我們針對您的特定資料管理需求定制的互動式指南
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與內部和外部利益相關方共用設計，而無需提供資料。在共用視圖內進行縮放、平移、旋轉、分解、測量和添加標記
檢入和檢出檔案，以便在 Inventor 工作流程中安全地進行協作。自動更新關聯的資料，甚至是使用 AnyCAD 放置的檔案
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作為一家提供整合式精密加工工藝解決方案的公司，利用檔案搜索和版本控制等產品資料管理系統，可以順利完成工程流程並更好地為汽車行業提供服務
瞭解此工藝設備製造商如何提高設計和協作效率，以簡化文件管理工作流程並強化供應商和擴展團隊的能力
此公用設施行業供應商利用 PDM 解決方案將電力變電站從概念轉變為設計，然後再進行製造，整個流程中幾乎沒有出現任何錯誤
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我們很樂意幫助您騰出時間，讓您專注於設計和創造。深入瞭解資料管理與協作方面的改進舉措，並嘗試使用我們的軟體
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