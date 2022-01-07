TASARIM ve ÜRETİM
Tasarım otomasyonu
Tasarım otomasyonu araçları, daha verimli şekilde çalışmanıza yardımcı olur, böylece daha büyük mühendislik görevlerine odaklanabilirsiniz.
Resim FS-Elliott tarafından sağlanmıştır
Tasarım otomasyonu, mühendislik bilgisini ve amacını yakalamanızı ve yeniden kullanmanızı sağlar. Otomasyon, yalnızca hataları ve sıkıcı, tekrarlayan modelleme görevlerine harcanan zamanı azaltmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda aşağı yönlü geliştirme süreçlerini kolaylaştırmak için de ölçeklenebilir.
Tasarım otomasyonu, temel parametrelerin otomatikleştirilmesinden tam ölçekli ürün yapılandırmasına kadar geliştirilebilir. Ayarlar, mevcut gereksinimlerinizin gerektirdiği kadar basit veya karmaşık olabilir. Autodesk Inventor'daki iLogic Teknolojisinin, mühendislerin karmaşık kodlama olmadan kural tabanlı tasarımı nasıl kolayca kullanmalarını sağladığını öğrenin.
Sac metal parçalar ve kaynaklı çerçeveler genellikle basit ancak sıkıcı modelleme işlemi gerektiren standart özellikler içerir. Tipik ürün özellikleri oluşturmayı otomatikleştirerek el oyalayan işleri ortadan kaldırın.
Müşteri spesifikasyonlarını karşılamak için modeller üzerinde manuel değişiklik yapılması mühendislik kaynaklarını tüketebilir. 3B modelinizi oluşturmak için parametreleri tanımlayın ve özel bir ürün yapılandırıcıyı yönlendiren kuralları kolayca belirleyin.
Kodlaması basit araçlarla otomasyonu mühendisliğin ötesine taşıyın. Çizimlerin, takımyollarının ve diğer belgelerin oluşturulması için standart süreçleri kolayca yakalayın ve yürütün.
FS-ELLIOTT
Hava kompresörü üreticisi FS-Elliott'ın özel türbin çarklarını modellemek için Inventor'daki iLogic'i nasıl kullandığını görün.
"Ürettiğimiz parçalar titizlikle tasarlanmış olmalı ve manuel modelleme süreci çok zaman alıyor. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu olmalıydı."
—Alex Curtin, Ürün Yöneticisi, FS-Elliott
Resim FS-Elliott tarafından sağlanmıştır
FS-Elliott ve Viewrail'deki mühendislik ekiplerinin iş akışlarının çevikliğini artırmak ve etkileyici sonuçlar elde etmek için otomasyonu nasıl kullandığını kendilerinden dinleyin.
Üreticilerin, rekabet avantajı elde edip korumak için temel ürün geliştirme süreçlerini otomatikleştirmenin işe yarar yollarını nasıl bulduğunu öğrenmek için Lifecycle Insights raporlarını okuyun.
Mimari, mühendislik, inşaat, ürün tasarımı ve üretim süreçlerinin entegrasyonu alanında küresel bir lider olan Autodesk, hedeflerinize ulaşmanız için gereken becerileri geliştirmenize yardımcı olabilir.
İşletmeniz için danışmanlık oturumu planlamak üzere bugün bizimle iletişime geçin.
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