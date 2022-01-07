Tasarım otomasyonu, mühendislik bilgisini ve amacını yakalamanızı ve yeniden kullanmanızı sağlar. Otomasyon, yalnızca hataları ve sıkıcı, tekrarlayan modelleme görevlerine harcanan zamanı azaltmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda aşağı yönlü geliştirme süreçlerini kolaylaştırmak için de ölçeklenebilir.