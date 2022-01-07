TASARIM ve ÜRETİM

Tasarım otomasyonu

Tasarım otomasyonu araçları, daha verimli şekilde çalışmanıza yardımcı olur, böylece daha büyük mühendislik görevlerine odaklanabilirsiniz.

Strateji hakkında konuşalım

Resim FS-Elliott tarafından sağlanmıştır

Bilgisayarda römork modelleyen mühendis

Tasarım otomasyonu nedir?

Tasarım otomasyonu, mühendislik bilgisini ve amacını yakalamanızı ve yeniden kullanmanızı sağlar. Otomasyon, yalnızca hataları ve sıkıcı, tekrarlayan modelleme görevlerine harcanan zamanı azaltmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda aşağı yönlü geliştirme süreçlerini kolaylaştırmak için de ölçeklenebilir.

Videoyu izleyin (2:11 dk.)
Tasarım otomasyonu uygulamalarına ilişkin iki Autodesk e-kitabı üst üste

Tasarım otomasyonunda pratik uygulamalar

Tasarım otomasyonu, temel parametrelerin otomatikleştirilmesinden tam ölçekli ürün yapılandırmasına kadar geliştirilebilir. Ayarlar, mevcut gereksinimlerinizin gerektirdiği kadar basit veya karmaşık olabilir. Autodesk Inventor'daki iLogic Teknolojisinin, mühendislerin karmaşık kodlama olmadan kural tabanlı tasarımı nasıl kolayca kullanmalarını sağladığını öğrenin.

e-kitabı edinin

Tasarım otomasyonunun avantajları

  • Konveyör bandı görüntüsünün oluşturulması

    Daha verimli tasarımlar yapın

    Sac metal parçalar ve kaynaklı çerçeveler genellikle basit ancak sıkıcı modelleme işlemi gerektiren standart özellikler içerir. Tipik ürün özellikleri oluşturmayı otomatikleştirerek el oyalayan işleri ortadan kaldırın.

  • Tüp ve boru görüntüsü oluşturulması

    Ürünleri spesifikasyonlara göre hızlıca yapılandırma

    Müşteri spesifikasyonlarını karşılamak için modeller üzerinde manuel değişiklik yapılması mühendislik kaynaklarını tüketebilir. 3B modelinizi oluşturmak için parametreleri tanımlayın ve özel bir ürün yapılandırıcıyı yönlendiren kuralları kolayca belirleyin.

  • Beton finisörü imalat çizimi

    Üretime geçişi hızlandırın

    Kodlaması basit araçlarla otomasyonu mühendisliğin ötesine taşıyın. Çizimlerin, takımyollarının ve diğer belgelerin oluşturulması için standart süreçleri kolayca yakalayın ve yürütün.

İlgili ürünlere bakın

Tüm Autodesk ürünlerine göz atın

Karşılaştır
Daha fazla bilgi

Mühendislerin mühendislik zamanından nasıl tasarruf ettiğini görün

FS-Elliott mühendisi türbin çarkını inceliyor

FS-ELLIOTT

Tasarım süresini haftalardan dakikalara düşürme

Hava kompresörü üreticisi FS-Elliott'ın özel türbin çarklarını modellemek için Inventor'daki iLogic'i nasıl kullandığını görün.

"Ürettiğimiz parçalar titizlikle tasarlanmış olmalı ve manuel modelleme süreci çok zaman alıyor. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu olmalıydı."
—Alex Curtin, Ürün Yöneticisi, FS-Elliott

Videoyu izleyin (2:04 dk.)

Resim FS-Elliott tarafından sağlanmıştır

Kaynaklar

Otomasyon stratejileri

FS-Elliott ve Viewrail'deki mühendislik ekiplerinin iş akışlarının çevikliğini artırmak ve etkileyici sonuçlar elde etmek için otomasyonu nasıl kullandığını kendilerinden dinleyin.

Web seminerini izleyin (58:24 dk.)

Ürün geliştirme sürecini otomatikleştirme

Üreticilerin, rekabet avantajı elde edip korumak için temel ürün geliştirme süreçlerini otomatikleştirmenin işe yarar yollarını nasıl bulduğunu öğrenmek için Lifecycle Insights raporlarını okuyun.

Raporu görüntüle

Strateji hakkında konuşalım

Mimari, mühendislik, inşaat, ürün tasarımı ve üretim süreçlerinin entegrasyonu alanında küresel bir lider olan Autodesk, hedeflerinize ulaşmanız için gereken becerileri geliştirmenize yardımcı olabilir.

İşletmeniz için danışmanlık oturumu planlamak üzere bugün bizimle iletişime geçin.

wp-form-before: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

İlginize teşekkür ederiz. Bir ürün satış uzmanı kısa süre içinde sizinle iletişime geçecektir.