Kasırgalara, depremlere ve sellere dayanabilen yapıları inşa eden inşaat sektörünün kendisi de gayet dayanıklıdır. Ne var ki mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörü yıla güçlü bir başlangıç yapmış olmasına rağmen malzeme fiyatlarındaki dalgalanma, vasıflı çalışan anlayışının değişmesi ve dünyanın dört bir yanında geniş toplum kesimlerini etkileyen doğal afetler dahil olmak üzere ciddi ve kolay aşılamayan zorluklarla mücadele etmektedir.

Ekonomistler küresel durgunluk beklentilerini dillendirmeye devam etse de Associated Builders and Contractors (ABC) tarafından yayımlanan Ocak 2023 raporuna göre ABD'deki inşaat firmalarının yarısından fazlası (%53,7) önümüzdeki altı ay içinde satışlarının artmasını beklerken her 10 şirketin yaklaşık dördü (%38,9) aynı dönemde kar marjlarının artmasını bekliyor. Bir Research and Markets raporuna göre küresel ölçekte inşaat sektörünün 2023 yılına kadar tahminen 10,5 trilyon dolara ulaşması ve 2018 ile 2023 yılları arasında %4,2’lik bileşik yıllık oranla büyümesi bekleniyor.