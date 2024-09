Twinmotion for Revit är tillgängligt för alla Revit-prenumerationer, inklusive AEC Collection- och EDU-prenumerationer, via erbjudandet Autodesk Flex och testversionen av Revit. Gå till sidan Autodesk Alla produkter och tjänster och logga in. Leta efter en panel med etiketten Twinmotion for Revit. Klicka på Åtkomst i den här panelen så kommer du till en nedladdningssida. Du måste då godkänna licensavtalet för att kunna ladda ned installationsprogrammet för programvaran. Följ de angivna stegen. Mer information om hur du använder Twinmotion for Revit finns i Autodesk Support (engelska).