Informerad design för Revit är ett tillägg för Revit som kan laddas ned och installeras kostnadsfritt. För tillfället krävs ingen tokenkostnad för att skapa tillverkningsdokumentation via webbportalen Informerad design. Observera dock att efter nolldebiteringsperioden kommer skapande av tillverkningsdokumentation via webbportalen Informerad design att medföra en nominell avgift på 1/3 token per dokument (motsvarande 3 dokument per token). Var medveten om att användarvillkoren gäller och att priserna kan komma att ändras.