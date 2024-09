Tandem for AEC erbjuds som en behörighet med prenumerationer på BIM Collaborate Pro. Du får åtkomst till Tandem for AEC som en del av din prenumeration på BIM Collaborate Pro. Tandem for AEC inkluderar ett obegränsat antal anläggningar, märkta tillgångar och strömmar, med en gräns på upp till 14 dagars tidsseriedata. Antalet Tandem for AEC-användare beror på antalet BIM Collaborate Pro-prenumerationer. För EBA-kunder är det ett fristående erbjudande som du kan begära att få tillgång till enligt ditt Token Flex-avtal.