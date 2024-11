VFX-kreatörer säger att deras bästa arbete inte syns. Ribban för realism ligger högt och publiken kan vara skoningslös när visuella effekter inte ser 100 % rätt ut. I årets Kingdom of the Planet of the Apes är performance capture sömlös – tittarna kan uppleva realistiska talande apor på skärmen som interagerar med rekvisita, live-action-karaktärer och varandra.

En av de största utmaningarna som Winquist och hans tekniska team löste för 2011 års Rise of the Planet of the Apes var möjligheten att ta mocap utomhus från en scenkuliss. ”Mocap-tekniken är baserad på infrarött ljus och solljus har en massiv infraröd komponent”, förklarar han. ”Så fort du går ut kämpar du mot det infraröda ljuset som reflekteras från allt.”

Mocap-teamet behöver vad Winquist beskriver som ”vita prickar i ett hav av svart” för en detaljerad bild, där prickarna hänvisar till de markörer som fästs på skådespelarnas mocap-dräkter. På en inomhusscen kan man använda artificiellt ljus utan infraröda inslag där kameran enkelt kan fånga upp dräktmarkörerna. Lösningen för att göra performance capture utomhus har blivit förbättrade markörer.

Den senaste generationens markörer är små LED-ljuskällor som avfyras synkroniserat med kamerans slutare, vilket isolerar dem och filtrerar bort alla andra infraröda källor. Kameraoperatörer kan justera exponeringsinställningarna så att infrarött ljus i solljus inte ens fångas upp.

Aktiva LED-lampor kan dock vara ömtåliga. För Dawn of the Planet of the Apes från 2014 kapslade Wētā FX in ledningar i skyddande gummerade trådar så att den kunde filmas utomhus i de fuktiga skogarna i Vancouver, Kanada. Under inspelningen av War for the Planet of the Apes 2017 gjorde de skyddande höljena att Wētā FX kunde arbeta i ännu tuffare miljöer, som snö och vatten.