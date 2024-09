A Autodesk, Inc. agradece as informações que enviou recentemente à nossa equipa responsável pela conformidade de licenças. Enquanto empresa internacional ativamente empenhada na proteção da propriedade intelectual, a Autodesk consagra uma parte substancial do seu tempo e esforços ao combate contra a pirataria de software, e agradece o seu interesse partilhado nesta causa.

A nossa equipa prontifica-se a responder rapidamente às perguntas ou pedidos de informação sobre pirataria de software. Todas as denúncias de possível cópia e/ou distribuição não autorizada de software Autodesk são alvo de uma investigação rigorosa.

Caso sejam necessárias informações adicionais, poderá vir a ser contactado por um membro do nosso Departamento de conformidade de licenças ou pela Donahue Gallagher Woods LLP, a empresa de assessoria jurídica que representa a Autodesk. A sua identidade e as informações fornecidas permanecerão confidenciais. No entanto, em virtude do enorme volume de denúncias e da natureza jurídica sensível dos assuntos em causa, não nos é possível enviar comentários ou atualizações sobre as medidas tomadas no âmbito das informações que nos enviou. Esta circunstância em nada diminui a importância das informações enviadas. Asseguramos que todas as informações enviadas são devidamente analisadas, investigadas e seguidas das medidas que forem consideradas ajustadas para o caso.

A Autodesk disponibiliza informações valiosas que pode utilizar para se proteger contra software pirateado, bem como informações sobre as iniciativas da Autodesk destinadas a proteger os clientes e a combater a pirataria de software. Para saber mais, visite https://www.autodesk.com/pt/piracy

Uma vez mais, agradecemos o seu interesse e a sua participação no combate à pirataria de software!

Autodesk, Inc.

Equipa de conformidade de licenças

Informações adicionais:

Distribuidores autorizados da Autodesk: https://www.autodesk.com/resellers (inglês)

Para obter informações sobre antipirataria junto da Business Software Alliance, visite https://www.bsa.org