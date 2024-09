Trzy nowe rozwiązania Autodesk do współpracy w chmurze

„Potrzeby naszych klientów nieustannie ewoluują, co dziś jest jeszcze bardziej widoczne. Rozwiązania Autodesk wychodzą naprzeciw tym zmianom albo nawet je wyprzedzają. Dzięki wprowadzonym aktualizacjom społeczność projektantów AEC otrzyma dostęp do zunifikowanej platformy Autodesk Construction Cloud, wyposażonej w narzędzia dostosowane do różnych potrzeb i procesów w branży” - mówi Grażyna Kołodziejek, Country Marketing Manager Autodesk.

COVID-19 sprawił, że realizacja projektów stała się bardziej złożona, wymagając od wielu firm projektowych i budowlanych przyśpieszenia tempa transformacji cyfrowej. Zdalne i rozproszone zespoły projektowe to nie tylko tymczasowe rozwiązanie, które ma pomóc firmom przetrwać pandemię. To nowy styl życia i pracy, a także okazja do przemyślenia na nowo tradycyjnego podejścia do zarządzania danymi i współpracy. „W ciągu ostatniego roku widzieliśmy, że nasi klienci szybko i w szerokim zakresie wdrażali BIM 360 Design, aby utrzymać prace projektowe w toku podczas przechodzenia na pracę zdalną” mówi arch. Andrzej Samsonowicz, Technical Sales Specialist AEC CHS/Poland, Computational Design Expert, Autodesk.



„W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma Buro Happold w pełni zmigrowała prace projektowe do BIM 360 Design. Weszliśmy na tę drogę sześć lat temu, jednak globalne wdrożenie zostało przyśpieszone z powodu COVID-19 i zakończono je w tym roku” – mówi Paul McGilly, wicedyrektor Digital Design, Buro Happold. – „Czego nauczyliśmy się do tej pory? Przeniesienie danych do chmury pozwoliło nam z powodzeniem współpracować w 25 biurach. Nasi inżynierowie przestawili się na nowe środowiska pracy, a łączność, wydajność, dostęp do danych i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym nie zostały naruszone. Dzięki temu nasze zespoły mogą nadal być kreatywne, ściśle współpracować i kochać inżynierię, nawet w tych wyjątkowych czasach.”

Włączenie Autodesk Docs do AEC Collection wprowadza klientów Autodesk na szybką ścieżkę cyfryzacji, ułatwiając przechowywanie nieograniczonej ilości danych na jednej platformie, umożliwiając przeglądanie projektów oraz ich analizę dla najczęściej używanych w branży AEC typów plików. Aktualizacja ułatwia zespołom pracę w ramach jednego źródła informacji od samego początku projektu. Dzięki temu możliwa jest większa integracja procesów i połączenie danych w całym cyklu życia projektu.