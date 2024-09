To rozwiązanie dla użytkowników Revit, dedykowane do współpracy i koordynacji projektowej dla kierowników ds. modelowania informacji o budynku oraz osób dokonujących przeglądu w zespołach projektowych, nie korzystających z narzędzi do tworzenia projektów. Posiada funkcję Model Coordination oraz Design Collaboration. Rozwiązanie to nie posiada dostępu do Civil 3D i Plant 3D.