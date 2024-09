„Spacemaker to poligon doświadczalny w zakresie analizy i automatyzacji, na którym projektanci mogą w ciągu kilku minut stworzyć i sprawdzić urbanistyczne koncepcje projektowe. W obliczu spodziewanego dwumiliardowego wzrostu liczby ludności zamieszkującej naszą planetę do 2050 roku priorytetami w urbanistyce muszą być szybkość projektowania i ochrona środowiska. Technologia Spacemaker to zwrot w sposobie naszego pojmowania projektowania i budowania miast w kontekście bezpieczeństwa ekologicznego ludzi i Ziemi”.

— Andrew Anagnost, dyrektor generalny firmy Autodesk