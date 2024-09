AutoCAD LT-programvaren for 2D CAD-skissering har en fleksibel abonnementsmodell som gjør nye funksjoner tilgjengelig med hver utgave og produktoppdatering. Dersom du har en evigvarende lisens for AutoCAD LT 2016 eller tidligere, kan du se her hva som har endret seg i AutoCAD LT 2017, AutoCAD LT 2018, AutoCAD LT 2019, AutoCAD LT 2020, AutoCAD LT 2021 og AutoCAD LT 2022.