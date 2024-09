Autodesk mener at automatiseringsteknologi, inkludert kunstig intelligens, er nødvendig for å hjelpe bedrifter og samfunn med å oppfylle kravene fra vår voksende og urbaniserende globale befolkning. Vi forstår at teknologisk endring gir forstyrrelser – og Autodesk er forpliktet til å hjelpe ansatte med å tilpasse seg og trives. Vi tror at ansatte utvikler seg ved å bruke et tankesett om kontinuerlig læring, tilegning av de mest etterspurte ferdighetene og sikring av de mest tilfredsstillende rollene.