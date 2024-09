Een plattegrond is een technische tekening van een kamer, woning of commercieel gebouw, zoals een kantoor of restaurant. De tekening, die in 2D of 3D kan worden weergegeven, toont de ruimtelijke relatie tussen kamers, ruimten en elementen zoals ramen, deuren en meubilair. Plattegronden zijn essentieel voor elk bouwkundig project. Architecten, ingenieurs en bouwvakkers gebruiken software om plattegronden te tekenen op de computer om plannen te maken voor hun aankomende projecten.