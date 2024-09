Start de testversie van de software en klik in het venster van de testversie op Nu abonneren of ga naar het 3ds Max-productcentrum. Als u een abonnement koopt, voert u hetzelfde e-mailadres en wachtwoord in dat u hebt gebruikt om u aan te melden voor de testversie. Meer informatie over een testversie omzetten in een betaald abonnement