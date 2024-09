Bij 3D-mappingtechnologie wordt gebruikgemaakt van machinevisie die u kunt gebruiken om objecten in drie dimensies te profileren om ze toe te passen in de echte wereld en biedt de nieuwste technische methoden voor visualisatie en het verkrijgen van informatie. Voor 3D-mapping moet u objecten in drie dimensies profileren om deze objecten in de echte wereld toe te passen. U kunt ook 3D-effecten maken door het lichtveld te detecteren met actieve 3D-beeldvormingstechnieken en andere plenoptische methoden.