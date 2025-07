RV downloaden

RV 2024.2.0

Nieuwste versie (aanbevolen)

RV voor Windows is ook beschikbaar zonder installatieprogramma.

RV 2023.0.3

Beschikbare eerdere release

RV voor Windows is ook beschikbaar zonder installatieprogramma.

RV zwevende licentieserver

Alleen voor gebruikers met zwevende RV-licenties.

Downloaden voor Mac (32-bits)

Downloaden voor Linux (32-bits) (64-bits)

Downloaden voor Windows (32-bits)

De zwevende licentieserver voor Windows binary is gebaseerd op oudere DLL's die te vinden zijn in de Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86).