Tandem for AEC wordt aangeboden als onderdeel van een abonnement op BIM Collaborate Pro. U hebt toegang tot Tandem for AEC als u een abonnement hebt op BIM Collaborate Pro. Tandem for AEC omvat een onbeperkt aantal faciliteiten, getagde middelen en streams, met een limiet voor het bekijken van een geschiedenis van tijdreeksen tot 14 dagen. Het aantal Tandem for AEC-gebruikers is pakketafhankelijk op basis van het aantal BIM Collaborate Pro-abonnementen. Voor EBA-klanten is het een afzonderlijk aanbod dat ze kunnen aanvragen in het kader van hun Token Flex-overeenkomst.