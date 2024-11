In The Lord of the Rings: The Two Towers is het personage Gollum een volledig digitale creatie, gebaseerd op het acteerwerk van acteur Andy Serkis. Serkis werd aanvankelijk alleen gecast om Gollum zijn stem te verlenen, maar tijdens het draaien realiseerde regisseur Peter Jackson zich dat de bewegingen van Serkis ook prima naar het scherm zouden kunnen worden vertaald. Het betreffende proces, motion capture (mocap) of performance capture (Engels) genoemd, is trouwens niet uitgevonden door regisseur Jackson. Een voorloper van het proces, rotoscoping, werd al in 1937 gebruikt voor de Disney-film Sneeuwwitje.

Vergelijkbaar met hoe het in Sneeuwwitje ging, baseerden animators zich voor The Two Towers op de timing en bewegingen van Serkis in live beelden om Gollum tot leven te brengen. De films van Jackson bereikten hiermee al twee decennia geleden een nieuw niveau van realisme en detail voor de Rings-trilogie en King Kong. De Oscars voor visuele effecten (VFX) voor The Two Towers en The Return of the King kwamen dan ook niet uit de lucht vallen.

Volgens Erik Winquist, VFX-supervisor bij Wētā FX, het bedrijf verantwoordelijk voor performance capture voor de bovengenoemde films (evenals voor onder meer de Avatar- en Planet of the Apes-franchises), zijn de kernelementen van de performance capture-technologie sindsdien niet principieel veranderd. "In wezen werken we nog steeds met getalenteerde menselijke acteurs, voorzien we deze van markeringen, plaatsen we ze op een toneel en nemen we op wat ze doen", vertelt Winquist.