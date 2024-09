Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers die nog niet bekend zijn met ISO 19650 en graag begeleiding willen bij de implementatie ervan in hun projecten. In dit artikel bekijken we de normen uit de ISO 19650-reeks, hoe deze van toepassing zijn op Building Information Modelling (BIM) en de gemeenschappelijke gegevensomgeving (CDE) en hoe Autodesk-tools uw organisatie kunnen ondersteunen bij het toepassen van normen.