Structural Bridge Design lo utilizan ingenieros de puentes que diseñan y analizan tanto puentes de acero como de hormigón de acuerdo con diversas normas internacionales de diseño de puentes, como las normas británicas (BS 5400 y CS 454), las estadounidenses (AASHTO LRFD), la norma australiana de diseño de puentes (AS 5100 y AUSTROADS), el manual de diseño de puentes de Transit New Zealand y los Eurocódigos (EN 1990, 1991, 1992, etc.).