Guía del usuario y tutoriales en video para estudiantes y participantes en la capacitación del sistema de evaluación de la capacitación (TES) y la base de datos de socios

Videos de instrucciones del sistema de evaluación de la capacitación

La nueva guía del usuario para participantes en la capacitación del sistema de evaluación de la capacitación de Autodesk (inglés) está disponible para los socios y sus clientes. Accede a la guía para obtener información sobre cómo inscribirte en un curso, obtener su certificado o enviar una encuesta sobre él.

Estudiantes - Participantes

Los estudiantes y los participantes en la capacitación que realicen un curso con un socio de capacitación de Autodesk (ALP) pueden acceder a los videos de instrucciones de TES aquí. Aprende a crear una cuenta, inscribirte en un curso, completar una encuesta posterior al mismo o recuperar una contraseña olvidada.

Estudiante nuevo: registro de participantes en la capacitación (sin cuenta)

Aprende a registrar tu cuenta del sistema de evaluación de la capacitación de Autodesk (TES) y comienza a trabajar. Este video está dirigido a los nuevos participantes en la capacitación que aún no tienen una cuenta de TES ni un ID de Autodesk.

 

Ver el video

Estudiante existente: registro de participantes en la capacitación

Aprende a crear un ID de cuenta de Autodesk Account y utilízalo para iniciar sesión en el sistema de evaluación de la capacitación de Autodesk. Este proceso está dirigido a los participantes en la capacitación que ya tienen una cuenta en el sistema de evaluación de la capacitación, pero aún no disponen de un ID de cuenta.

 

Ver el video

Estudiante nuevo: registro de participantes en la capacitación (con cuenta)

Aprende a crear una cuenta en el sistema de evaluación de la capacitación de Autodesk. Este proceso está dirigido a los participantes en la capacitación que ya tienen un ID de cuenta, pero aún no disponen de una cuenta del sistema de evaluación de la capacitación. 

 

Ver el video

Cómo recuperar un nombre de usuario o una contraseña olvidados

Aprende a recuperar un nombre de usuario o una contraseña olvidados en el sistema de evaluación de la capacitación de Autodesk.

 

Ver el video

Inscribirte en un curso

Aprende a encontrar un curso mediante su ID y a inscribirte en él.

 

Ver el video

Completar una encuesta del curso

Aprende a completar una encuesta de evaluación del curso y obtén un vínculo para descargar el certificado de finalización de los cursos del sistema de evaluación de la capacitación de Autodesk.

 

Ver el video

Finalizar una cuenta del sistema de evaluación de la capacitación (TES)

Aprende a suprimir tu cuenta del sistema de evaluación de la capacitación de Autodesk. Ten en cuenta que este proceso también eliminará tu ID de cuenta de Autodesk Account.

 

Ver el video