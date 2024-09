Lamentablemente, es fácil comprar software no autorizado sin saberlo. Los vendedores no autorizados suelen hacerse pasar por distribuidores autorizados y ofrecer software no válido con importantes descuentos. Otros vendedores incluyen software no válido en el hardware de los equipos. Compra siempre software de Autodesk directamente en www.autodesk.com/latam o un socio autorizado de Autodesk.