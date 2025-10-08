Autodesk AI 투명성 카드

AI 투명성

AI 투명성 카드는 Autodesk 제품에 사용된 인공지능(AI) 기능에 대한 데이터 소스, 개인정보 처리방침 및 보안 보호 조치에 대한 상세한 정보를 제공합니다. 자세한 내용은 카드 설명 살펴보기를 참조하십시오.

Fusion

AutoConstrain

Fusion의 AutoConstrain 기능을 사용하면 스케치를 분석하고 해당 스케치를 완전히 구속하기 위한 구속조건과 치수를 제안받을 수 있습니다.

카드 보기

Fusion

도면 자동화용 조임쇠 분류

Fusion의 도면 자동화용 조임쇠 분류 기능을 사용하면 도면에서 조임쇠를 탐지, 분류,생략하여 도면 작성 효율을 개선할 수 있습니다.

카드 보기

Maya

머신 러닝 디포머

Maya의 머신 러닝 디포머 기능을 사용하면 빠른 대화형 기능으로 복잡한 캐릭터의 변형을 근사화할 수 있습니다.

카드 보기

Revit

Revit의 제너레이티브 디자인

Revit의 제너레이티브 디자인 기능을 사용하면 상충되는 하나 이상의 결과 값으로 작업하여 최적의 상태이지만 상충되는 요소가 있는 일련의 결과을 제공받아 설계에 대한 연구를 발전시킬 수 있습니다.

카드 보기

Dynamo

머신 러닝 노드 자동 완성

Dynamo의 머신 러닝 노드 자동 완성 기능을 사용하면 노드 입력에 따라 업스트림 또는 다운스트림 노드를 계층적으로 순위가 매겨진 결과 집합의 형태로 추천받을 수 있습니다.

카드 보기

Flame

머신 러닝 깊이

Flame의 ML 깊이 기능을 사용하면 이미지를 분석하고, VFX 및 카메라 깊이에 따른 컬러 그레이딩을 위한 무광택 격리 같은 마무리 워크플로우가 용이하도록 깊이 데이터 패스를 계산할 수 있습니다.

카드 보기

Flame

하늘 추출 키어

Flame의 하늘 추출 키어 기능을 사용하면 움직이는 동영상에서 하늘을 감지해 자동으로 분리하고 컴포지팅을 위해 매트를 추출할 수 있습니다.

카드 보기

Flame

카메라 분석

Flame의 카메라 분석 기능을 사용하면 2D 카메라 시퀀스에서 3D 포인트 클라우드를 생성하여 장면에 객체를 배치하고, 마스크를 적용하고, 컬러 그레이딩을 수행할 수 있습니다.

카드 보기

Flame

사람 얼굴 시맨틱 키어

Flame의 사람 얼굴 시맨틱 키어 기능을 사용하면 사람 얼굴의 다양한 부분을 감지하여 자동으로 분리하고, 동영상에서 사람의 머리를 분리하고, 컴포지팅을 위한 매트를 추출할 수 있습니다.

카드 보기

Flame

머신 러닝 타임워프

Flame의 머신 러닝 타임워프 기능을 사용하면 슬로우 모션 샷을 위한 추가 프레임을 자동으로 생성할수 있습니다.

카드 보기

Flame

사람 몸 시맨틱 키어

Flame의 사람 몸 시맨틱 키어 기능을 사용하면 움직이는 동영상에서 인체를 분리하고 컴포지팅을 위해 매트를 추출할 수 있습니다.

카드 보기

Construction Cloud

사진 자동 태그

Construction Cloud의 사진 자동 태그 기능을 사용하면 최대 50개의 구성 요소 태그가 사진에 대한 메타데이터로 자동 추가됩니다.

카드 보기

AEC(건축, 엔지니어링, 시공) 제품

AI 투명성 카드는 Autodesk 제품에 사용된 인공지능(AI) 기능에 대한 데이터 소스, 개인정보 처리방침 및 보안 보호 조치에 대한 상세한 정보를 제공합니다. 자세한 내용은 카드 설명 살펴보기를 참조하십시오.

Construction Cloud

시공용 Autodesk Assistant

Construction Cloud의 Autodesk Assistant는 시공 프로젝트 데이터에 지능적으로 액세스하여 프로젝트 사양에서 시작해 실행 가능한 정보를 제공합니다.

카드 보기

AutoCAD

표식 가져오기 및 도우미

AutoCAD의 표식 가져오기 및 도우미 기능을 사용하면 변경 사항을 보고 통합하는 데 도움이 되도록 표식이 있는 도면을 원본 파일 위에 배치할 수 있습니다. 표식은 텍스트, 지시선, 구름형 리비전으로 식별할 수 있으며, 사용자들은 이러한 객체를 AutoCAD 객체로 쉽게 변환할 수 있습니다.

카드 보기

AutoCAD

스마트 블록: 탐지 및 변환(기술 미리보기)

AutoCAD의 스마트 블록: 탐지 및 변환 기능을 사용하면 도면에서 분해된 다양한 객체를 자동으로 탐지하여 블록으로 변환할 수 있습니다.

카드 보기

TakeOff

자동 기호 탐지

TakeOff의 자동 기호 탐지 기능은 도면에서 동일한 기호를 자동으로 탐지하고 수량을 계산합니다.

카드 보기

Construction Cloud

Construction IQ

Construction Cloud의 Construction IQ 기능은 데이터를 분석하여 설계, 품질, 안전 및 프로젝트 관리 워크플로우를 중심으로 시공 위험을 식별하고 우선 순위를 설정할 수 있는 시각적 대시보드를 생성합니다.

카드 보기

Construction Cloud, Docs

자동화된 시방서 분류

Construction Cloud의 자동 시방서 분류 도구는 방대한 분량의 시방서를 자동 분류하여 쉽게 이해할 수 있는 섹션으로 나눠주는 기능입니다.

카드 보기

BuildingConnected

입찰 전달

BuildingConnected의 입찰 전달 기능을 사용하면 하도급업체가 입찰 요청 이메일의 관련 정보를 자동으로 추출하여 입찰 게시판에 배치하고 다양한 총괄 도급사의 초대를 관리하고 집계할 수 있습니다.

카드 보기

AutoSpecs

자동화된 자료제출 기록

AutoSpecs의 자동 자료제출 로그 기능을 사용하면 시방서를 자동으로 읽히고 몇 분 이내에 자료제출 기록을 생성할 수 있습니다.

카드 보기

BuildingConnected

하도급업체 추천

BuildingConnected의 하도급업체 추천 기능을 사용하면 지리적 위치와 전문 분야를 바탕으로 프로젝트 입찰에 가장 적합한 하도급업체를 추천받을 수 있습니다.

카드 보기

PDM(제품 설계 및 제조) 제품

AI 투명성 카드는 Autodesk 제품에 사용된 인공지능(AI) 기능에 대한 데이터 소스, 개인정보 처리방침 및 보안 보호 조치에 대한 상세한 정보를 제공합니다. 자세한 내용은 카드 설명 살펴보기를 참조하십시오.

AutoCAD

표식 가져오기 및 도우미

AutoCAD의 표식 가져오기 및 도우미 기능을 사용하면 변경 사항을 보고 통합하는 데 도움이 되도록 표식이 있는 도면을 원본 파일 위에 배치할 수 있습니다. 표식은 텍스트, 지시선, 구름형 리비전으로 식별할 수 있으며, 사용자들은 이러한 객체를 AutoCAD 객체로 쉽게 변환할 수 있습니다.

카드 보기

AutoCAD

스마트 블록: 탐지 및 변환(기술 미리보기)

AutoCAD의 스마트 블록: 탐지 및 변환 기능을 사용하면 도면에서 분해된 다양한 객체를 자동으로 탐지하여 블록으로 변환할 수 있습니다.

카드 보기

Fusion

MFG 피드 및 속도 권장 사항

Fusion의 MFG 피드 및 속도 권장 사항을 사용하면 디자인에 대한 절삭 이송 속도 및 스핀들 속도 매개변수를 예측하고 권장받을 수 있습니다.

카드 보기

Fusion

제조 어드바이저

Fusion의 제조 어드바이저 기능을 사용하면 Fusion을 제조에 사용할 때와 관련된 질문을 할 수 있습니다.

카드 보기

Revit

Autodesk Assistant(베타)

Revit용 Autodesk Assistant는 Revit에 자연어 AI를 도입하여 사용자 환경 및 생산성을 개선하고 인간의 창의성을 강화하는 기능입니다.

카드 보기

Alias

형태 탐색기

Alias의 형태 탐색기 기능을 사용하면 텍스트에서 3D 차량 서페이스를 생성할 수 있습니다.

카드 보기

AutoCAD

Autodesk Assistant

AutoCAD의 Autodesk Assistant를 통해 제품 내에서 AI 안내 셀프 서비스 및 지원 부서에 문의할 수 있습니다.

카드 보기

AutoCAD

스마트 블록: 교체

AutoCAD의 스마트 블록: 교체 기능을 사용하면 사용자 블록 라이브러리에서 교체할 유사한 블록을 제안받을 수 있습니다. 또한 객체의 기하학적 특성과 문자 특성을 조합하여 올바른 일치 항목을 결정받을 수 있습니다.

카드 보기

AutoCAD

스마트 블록: 검색 및 변환

AutoCAD의 스마트 블록: 검색 및 변환 기능을 사용하면 자산을 검색하고 변환할 수 있도록 사용자 블록 라이브러리에서 유사한 블록을 제안받을 수 있습니다. 또한 객체의 기하학적 특성과 문자 특성을 조합하여 올바른 일치 항목을 결정받을 수 있습니다.

카드 보기

미디어 엔터테인먼트 제품

AI 투명성 카드는 Autodesk 제품에 사용된 인공지능(AI) 기능에 대한 데이터 소스, 개인정보 처리방침 및 보안 보호 조치에 대한 상세한 정보를 제공합니다. 자세한 내용은 카드 설명 살펴보기를 참조하십시오.

Maya

MotionMaker

Maya의 MotionMaker 기능을 사용하면 불과 몇 개의 키프레임 또는 모션 경로로부터 캐릭터 모션을 생성할 수 있습니다.

카드 보기

Flame

머신 러닝 모프

Flame의 머신 러닝 모프 기능을 사용하면 프레임을 한번에 모핑하거나 효과를 혼합하여 까다로운 점프 컷 편집 문제를 해결할 수 있습니다.

카드 보기

Flame

머신 러닝 업스케일

Flame의 머신 러닝 업스케일 기능을 사용하면 비디오 시퀀스의 해상도와 품질을 높일 수 있습니다.

카드 보기

Flame

주목 키어

Flame의 주목 키어 기능을 사용하면 동영상 속 경계 상자 안의 객체를 감지하고 컴포지팅을 위해 매트를 추출할 수 있습니다.

카드 보기

AI 투명성 카드에 대한 가이드

Autodesk의 AI 기능에 대해 공유하는 모든 정보를 자세히 알아보십시오.

카드 제목에는 어떤 정보가 있나요?

카드 상단의 ‘AI 투명성 카드(AI Transparency Card)’ 문구 아래에 Autodesk 제품 이름과 AI 기능의 이름이 표시됩니다.

  • Autodesk 제품 이름(예: Autodesk Forma)
  • 해당 제품의 AI 기능(예: 내재 탄소 분석)

설명(Description)에는 어떤 내용이 담기나요?

카드 설명에는 제품 내에서 이 AI 기능을 사용할 때 수행할 것으로 예상되는 작업이 요약되어 있습니다.

기능(Feature)에서는 무엇을 설명하나요?

다음 세 가지 용어 중 하나를 사용하여 AI 기능을 향상시키는 AI 및/또는 머신 러닝(ML) 기술 기능을 설명합니다.

  • 자동화(Automate): Autodesk AI는 기존에 수작업이나 상당한 오버헤드가 필요했던 단계를 자동화하여 반복적인 작업을 줄임으로써 오류를 최소화하고 창의적인 작업과 혁신에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 지원합니다.
  • 분석(Analyze): Autodesk AI는 압도적인 양의 복잡한 데이터에 직면했을 때 최종 사용자에게 실행 가능한 인사이트를 제공해 가장 중요한 것이 무엇인지 실시간으로 파악하여 가장 스마트한 솔루션을 구축할 수 있도록 지원합니다.
  • 증강(Augment): Autodesk AI는 상황에 대한 이해를 통해 사고의 속도, 질, 폭을 개선하여 창의적인 탐구와 문제 해결 능력을 강화합니다.  

모델 소스(Model Source)란 무엇인가요?

모델 소스는 AI 기능을 위해 모델이 개발된 소스 유형을 설명합니다.

  • 독점(Proprietary): Autodesk에서 내부적으로 개발한 AI/ML 모델입니다.
  • 오픈 소스(Open source): 타사에서 개발한 AI/ML 모델을 사용하며, 해당 기업은 이를 대중에게 공개했습니다.
  • 라이선스 보유(Licensed): Autodesk는 타사에서 개발한 AI/ML 모델을 사용할 수 있는 라이선스를 보유하고 있습니다.
  • 조합(Combination): AI/ML 모델의 일부는 Autodesk에서 내부적으로 개발했고 나머지 부분은 타사(오픈 소스 및/또는 라이선스 보유)에서 개발했습니다.

주요 기술(Primary Technique)은 무엇을 의미하나요?

각 AI 기능의 기반이 되는 모델은 데이터를 통해 학습하고, 패턴을 찾고, 작업을 수행하고, 결과를 생성하기 위해 다양한 방법, 접근 방식 및 기술을 사용합니다. Autodesk는 고객을 위해 제품의 품질과 가치를 향상시킬 수 있는 기술을 적용합니다. 이러한 기술은 지속적으로 발전하고 있으며, 어떤 경우에는 여기 소개되지 않은 여러 기술이 사용될 수도 있습니다. 이 필드에서는 AI 기능을 개발하는 데 사용된 주요 기술을 설명합니다.

  • 트랜스포머(Transformer): 데이터를 처리하고 이해하여 언어 번역과 같은 순차적 작업을 보다 효율적으로 수행하도록 설계된 머신 러닝 기법.
  • 인코딩(Encoding): 머신 러닝 모델에서 효율적으로 처리할 수 있는 특정 형식으로 데이터를 변환하는 프로세스.
  • 분류(Classification): 항목을 미리 정의된 범주에 할당하고 과거 데이터를 기반으로 새로운 관찰 항목의 범주를 예측하는 지도 학습 기법.
  • NN(피드 포워드 신경망, Feed forward neural network): 정보가 주기나 루프 없이 입력에서 출력까지 한 방향으로만 흐르는 딥 러닝 기법.
  • 예측 변수(Predictor): 데이터를 학습하여 과거 데이터와 패턴을 기반으로 미래의 사건이나 결과를 예측하고, 의사 결정을 내리고, 인사이트를 제공하는 등 정보에 입각한 예측을 하는 AI 기술.
  • 유전 알고리즘(Genetic Algorithm): 자연 선택 개념을 기반으로 제약 및 비제약 최적화 문제를 모두 해결하는 방식.
    • 제약 최적화 문제에는 문제 해결을 위해 고려해야 하는 논리적 한계 또는 조건이 사용됩니다. 여기에는 생산 능력, 재고, 사용 가능한 공간 등과 같은 현실적인 제약이 반영됩니다.
    • 비제약 최적화 문제는 솔루션이 고려해야 할 사전 정의된 제한이나 조건이 없는 상황을 다룹니다.
  • 트랜스포머 확산(Transformer diffusion): 데이터에 노이즈를 점진적으로 추가함으로써 확산 과정을 역전시켜 데이터를 생성하는 트랜스포머 기법(위의 트랜스포머 참조).

사용자 지시 기능(User-directed feature)이란 무엇인가요?

‘예’ 또는 ‘아니요’로 표현되며, 최종적인 조치를 취하기 전에 사용자가 생성된 결과물을 검토하거나 추가로 업데이트할 수 있는지 여부를 정의합니다. ‘휴먼인더루프(Human-in-the-loop, HITL)’라고도 합니다.

개인 데이터 정보(Personal Data Information)에는 어떤 내용이 표시되나요?

이 섹션에서는 이 기능의 개발에 사용된 교육, 테스트 또는 검증 데이터 세트에 개인 데이터가 있는지 여부를 나타냅니다. 

데이터 소스(Data Source)는 무엇인가요?

카드에 표시된 데이터 소스는 이 기능의 개발에 사용된 데이터 소스 유형을 나타냅니다. 여기에는 AI 기능을 구동하는 모델을 훈련하는 데 사용된 데이터가 포함됩니다. 소스 유형은 다음과 같이 분류됩니다.

  • 오픈 소스(Open source):  오픈 라이선스에 따라 자유롭게 사용, 수정 및 배포할 수 있는 데이터.
  • 고객 콘텐츠(Customer content): 고객 또는 권한이 부여된 사용자가 제품에 제출하거나 업로드하는 데이터로, Autodesk의 사용 약관에서 ‘고객 콘텐츠’로 정의됩니다.
  • 합성 데이터(Synthetic data): 실제 데이터의 구조 및 통계적 속성을 모방하고 유사하게 만들 수 있는 시스템 또는 모델에 의해 생성된 데이터.
  • 상업용(Commercial): 제한적인 라이선스에 따라 제3자로부터 구매 및/또는 취득한 데이터.
  • 혼합(Mix): 둘 이상의 데이터 소스 범주가 사용된 경우.
  • 고객 훈련(Customer trained): 고객이 훈련을 수행하여 자체 데이터를 사용합니다.

선택 형식(Choice Format)은 무엇인가요?

선택 형식은 옵트인/옵트아웃(Opt-in/Opt-out), 아니요(No) 또는 해당 없음(N/A)으로 표시됩니다. 이러한 레이블은 AI 기능의 개발/개선에 데이터가 사용될 때 고객 및/또는 사용자가 선택할 수 있는 형태를 나타냅니다.

  • 옵트인/옵트아웃(Opt-in/Opt-out): 고객이 기능 개발/개선을 위한 데이터 사용에 동의할지 또는 거부할지를 선택할 수 있습니다.
  • 아니요(No): 선택 사항이 제공되지 않습니다.
  • 해당 없음(N/A): 기능 개발/개선에 고객 콘텐츠가 사용되지 않으므로 선택 대상이 아닙니다.

표시되는 암호화 정보는 무엇인가요?

Autodesk는 저장 중 암호화(encryption at rest)와 전송 중 암호화(encryption in transit)라는 두 가지 유형의 암호화에 대한 정보를 제공합니다. 이러한 두 옵션 모두 또는 아니요로 표시됩니다.

  • 저장 중 암호화(encryption at rest): 데이터가 유지되는 데이터베이스에서 데이터가 암호화되는지 여부를 나타냅니다. 저장된 모든 암호화는 AES-256으로도 알려진 AES(고급 암호화 표준) 256비트 키 길이를 사용합니다.
  • 전송 중 암호화(encryption in transit): 데이터가 한 지점에서 다른 지점으로 전송될 때 암호화되는지 여부를 나타냅니다. Autodesk는 최소 TLS 1.2를 사용하는 HTTPS 표준 암호화, AES-256이 포함된 RSA를 통해 전송 중 암호화를 적용합니다.

다른 보호 조치에는 어떤 것이 있나요?

카드의 이 섹션에는 해당되는 경우 표준 보안 메커니즘 외에 데이터의 기밀 유지 및 보호를 위해 어떤 다른 주목할 만한 메커니즘이 사용되는지 여부가 명시되어 있습니다. 이러한 보호 조치는 개인 데이터와 회사 데이터 모두에 적용됩니다.

  • 토큰화(Tokenization): 데이터의 정보 시퀀스가 ‘토큰’이라는 작은 단위로 나뉩니다.
  • 비식별화(De-identification): 식별자가 데이터에서 제거되고 자리 표시자 값으로 대체됩니다.
  • 익명화(Anonymization): 데이터 세트에 식별 가능한 정보가 포함되지 않으며 해당 정보를 식별 가능한 정보와 다시 연결할 방법이 없습니다.
카드 정보 자세히 보기