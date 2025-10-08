Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
AI 투명성 카드는 Autodesk 제품에 사용된 인공지능(AI) 기능에 대한 데이터 소스, 개인정보 처리방침 및 보안 보호 조치에 대한 상세한 정보를 제공합니다. 자세한 내용은 카드 설명 살펴보기를 참조하십시오.
정렬
AutoConstrain
Fusion의 AutoConstrain 기능을 사용하면 스케치를 분석하고 해당 스케치를 완전히 구속하기 위한 구속조건과 치수를 제안받을 수 있습니다.
Revit의 제너레이티브 디자인
Revit의 제너레이티브 디자인 기능을 사용하면 상충되는 하나 이상의 결과 값으로 작업하여 최적의 상태이지만 상충되는 요소가 있는 일련의 결과을 제공받아 설계에 대한 연구를 발전시킬 수 있습니다.
머신 러닝 노드 자동 완성
Dynamo의 머신 러닝 노드 자동 완성 기능을 사용하면 노드 입력에 따라 업스트림 또는 다운스트림 노드를 계층적으로 순위가 매겨진 결과 집합의 형태로 추천받을 수 있습니다.
머신 러닝 깊이
Flame의 ML 깊이 기능을 사용하면 이미지를 분석하고, VFX 및 카메라 깊이에 따른 컬러 그레이딩을 위한 무광택 격리 같은 마무리 워크플로우가 용이하도록 깊이 데이터 패스를 계산할 수 있습니다.
카메라 분석
Flame의 카메라 분석 기능을 사용하면 2D 카메라 시퀀스에서 3D 포인트 클라우드를 생성하여 장면에 객체를 배치하고, 마스크를 적용하고, 컬러 그레이딩을 수행할 수 있습니다.
사람 얼굴 시맨틱 키어
Flame의 사람 얼굴 시맨틱 키어 기능을 사용하면 사람 얼굴의 다양한 부분을 감지하여 자동으로 분리하고, 동영상에서 사람의 머리를 분리하고, 컴포지팅을 위한 매트를 추출할 수 있습니다.
사진 자동 태그
Construction Cloud의 사진 자동 태그 기능을 사용하면 최대 50개의 구성 요소 태그가 사진에 대한 메타데이터로 자동 추가됩니다.
시공용 Autodesk Assistant
Construction Cloud의 Autodesk Assistant는 시공 프로젝트 데이터에 지능적으로 액세스하여 프로젝트 사양에서 시작해 실행 가능한 정보를 제공합니다.
표식 가져오기 및 도우미
AutoCAD의 표식 가져오기 및 도우미 기능을 사용하면 변경 사항을 보고 통합하는 데 도움이 되도록 표식이 있는 도면을 원본 파일 위에 배치할 수 있습니다. 표식은 텍스트, 지시선, 구름형 리비전으로 식별할 수 있으며, 사용자들은 이러한 객체를 AutoCAD 객체로 쉽게 변환할 수 있습니다.
스마트 블록: 탐지 및 변환(기술 미리보기)
AutoCAD의 스마트 블록: 탐지 및 변환 기능을 사용하면 도면에서 분해된 다양한 객체를 자동으로 탐지하여 블록으로 변환할 수 있습니다.
자동 기호 탐지
TakeOff의 자동 기호 탐지 기능은 도면에서 동일한 기호를 자동으로 탐지하고 수량을 계산합니다.
Construction IQ
Construction Cloud의 Construction IQ 기능은 데이터를 분석하여 설계, 품질, 안전 및 프로젝트 관리 워크플로우를 중심으로 시공 위험을 식별하고 우선 순위를 설정할 수 있는 시각적 대시보드를 생성합니다.
자동화된 시방서 분류
Construction Cloud의 자동 시방서 분류 도구는 방대한 분량의 시방서를 자동 분류하여 쉽게 이해할 수 있는 섹션으로 나눠주는 기능입니다.
입찰 전달
BuildingConnected의 입찰 전달 기능을 사용하면 하도급업체가 입찰 요청 이메일의 관련 정보를 자동으로 추출하여 입찰 게시판에 배치하고 다양한 총괄 도급사의 초대를 관리하고 집계할 수 있습니다.
자동화된 자료제출 기록
AutoSpecs의 자동 자료제출 로그 기능을 사용하면 시방서를 자동으로 읽히고 몇 분 이내에 자료제출 기록을 생성할 수 있습니다.
하도급업체 추천
BuildingConnected의 하도급업체 추천 기능을 사용하면 지리적 위치와 전문 분야를 바탕으로 프로젝트 입찰에 가장 적합한 하도급업체를 추천받을 수 있습니다.
MFG 피드 및 속도 권장 사항
Fusion의 MFG 피드 및 속도 권장 사항을 사용하면 디자인에 대한 절삭 이송 속도 및 스핀들 속도 매개변수를 예측하고 권장받을 수 있습니다.
제조 어드바이저
Fusion의 제조 어드바이저 기능을 사용하면 Fusion을 제조에 사용할 때와 관련된 질문을 할 수 있습니다.
Autodesk Assistant(베타)
Revit용 Autodesk Assistant는 Revit에 자연어 AI를 도입하여 사용자 환경 및 생산성을 개선하고 인간의 창의성을 강화하는 기능입니다.
형태 탐색기
Alias의 형태 탐색기 기능을 사용하면 텍스트에서 3D 차량 서페이스를 생성할 수 있습니다.
Autodesk Assistant
AutoCAD의 Autodesk Assistant를 통해 제품 내에서 AI 안내 셀프 서비스 및 지원 부서에 문의할 수 있습니다.
스마트 블록: 교체
AutoCAD의 스마트 블록: 교체 기능을 사용하면 사용자 블록 라이브러리에서 교체할 유사한 블록을 제안받을 수 있습니다. 또한 객체의 기하학적 특성과 문자 특성을 조합하여 올바른 일치 항목을 결정받을 수 있습니다.
스마트 블록: 검색 및 변환
AutoCAD의 스마트 블록: 검색 및 변환 기능을 사용하면 자산을 검색하고 변환할 수 있도록 사용자 블록 라이브러리에서 유사한 블록을 제안받을 수 있습니다. 또한 객체의 기하학적 특성과 문자 특성을 조합하여 올바른 일치 항목을 결정받을 수 있습니다.
Autodesk의 AI 기능에 대해 공유하는 모든 정보를 자세히 알아보십시오.
카드 상단의 ‘AI 투명성 카드(AI Transparency Card)’ 문구 아래에 Autodesk 제품 이름과 AI 기능의 이름이 표시됩니다.
카드 설명에는 제품 내에서 이 AI 기능을 사용할 때 수행할 것으로 예상되는 작업이 요약되어 있습니다.
다음 세 가지 용어 중 하나를 사용하여 AI 기능을 향상시키는 AI 및/또는 머신 러닝(ML) 기술 기능을 설명합니다.
모델 소스는 AI 기능을 위해 모델이 개발된 소스 유형을 설명합니다.
각 AI 기능의 기반이 되는 모델은 데이터를 통해 학습하고, 패턴을 찾고, 작업을 수행하고, 결과를 생성하기 위해 다양한 방법, 접근 방식 및 기술을 사용합니다. Autodesk는 고객을 위해 제품의 품질과 가치를 향상시킬 수 있는 기술을 적용합니다. 이러한 기술은 지속적으로 발전하고 있으며, 어떤 경우에는 여기 소개되지 않은 여러 기술이 사용될 수도 있습니다. 이 필드에서는 AI 기능을 개발하는 데 사용된 주요 기술을 설명합니다.
‘예’ 또는 ‘아니요’로 표현되며, 최종적인 조치를 취하기 전에 사용자가 생성된 결과물을 검토하거나 추가로 업데이트할 수 있는지 여부를 정의합니다. ‘휴먼인더루프(Human-in-the-loop, HITL)’라고도 합니다.
이 섹션에서는 이 기능의 개발에 사용된 교육, 테스트 또는 검증 데이터 세트에 개인 데이터가 있는지 여부를 나타냅니다.
카드에 표시된 데이터 소스는 이 기능의 개발에 사용된 데이터 소스 유형을 나타냅니다. 여기에는 AI 기능을 구동하는 모델을 훈련하는 데 사용된 데이터가 포함됩니다. 소스 유형은 다음과 같이 분류됩니다.
선택 형식은 옵트인/옵트아웃(Opt-in/Opt-out), 아니요(No) 또는 해당 없음(N/A)으로 표시됩니다. 이러한 레이블은 AI 기능의 개발/개선에 데이터가 사용될 때 고객 및/또는 사용자가 선택할 수 있는 형태를 나타냅니다.
Autodesk는 저장 중 암호화(encryption at rest)와 전송 중 암호화(encryption in transit)라는 두 가지 유형의 암호화에 대한 정보를 제공합니다. 이러한 두 옵션 모두 예 또는 아니요로 표시됩니다.
카드의 이 섹션에는 해당되는 경우 표준 보안 메커니즘 외에 데이터의 기밀 유지 및 보호를 위해 어떤 다른 주목할 만한 메커니즘이 사용되는지 여부가 명시되어 있습니다. 이러한 보호 조치는 개인 데이터와 회사 데이터 모두에 적용됩니다.