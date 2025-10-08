각 AI 기능의 기반이 되는 모델은 데이터를 통해 학습하고, 패턴을 찾고, 작업을 수행하고, 결과를 생성하기 위해 다양한 방법, 접근 방식 및 기술을 사용합니다. Autodesk는 고객을 위해 제품의 품질과 가치를 향상시킬 수 있는 기술을 적용합니다. 이러한 기술은 지속적으로 발전하고 있으며, 어떤 경우에는 여기 소개되지 않은 여러 기술이 사용될 수도 있습니다. 이 필드에서는 AI 기능을 개발하는 데 사용된 주요 기술을 설명합니다.

트랜스포머(Transformer): 데이터를 처리하고 이해하여 언어 번역과 같은 순차적 작업을 보다 효율적으로 수행하도록 설계된 머신 러닝 기법.

인코딩(Encoding): 머신 러닝 모델에서 효율적으로 처리할 수 있는 특정 형식으로 데이터를 변환하는 프로세스.

분류(Classification): 항목을 미리 정의된 범주에 할당하고 과거 데이터를 기반으로 새로운 관찰 항목의 범주를 예측하는 지도 학습 기법.

NN(피드 포워드 신경망, Feed forward neural network): 정보가 주기나 루프 없이 입력에서 출력까지 한 방향으로만 흐르는 딥 러닝 기법.

예측 변수(Predictor): 데이터를 학습하여 과거 데이터와 패턴을 기반으로 미래의 사건이나 결과를 예측하고, 의사 결정을 내리고, 인사이트를 제공하는 등 정보에 입각한 예측을 하는 AI 기술.

유전 알고리즘(Genetic Algorithm): 자연 선택 개념을 기반으로 제약 및 비제약 최적화 문제를 모두 해결하는 방식. 제약 최적화 문제에는 문제 해결을 위해 고려해야 하는 논리적 한계 또는 조건이 사용됩니다. 여기에는 생산 능력, 재고, 사용 가능한 공간 등과 같은 현실적인 제약이 반영됩니다. 비제약 최적화 문제는 솔루션이 고려해야 할 사전 정의된 제한이나 조건이 없는 상황을 다룹니다.

트랜스포머 확산(Transformer diffusion): 데이터에 노이즈를 점진적으로 추가함으로써 확산 과정을 역전시켜 데이터를 생성하는 트랜스포머 기법(위의 트랜스포머 참조).