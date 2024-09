게임 에셋의 예를 하나 들면 Lord of the Rings: Rings of Power 비디오 게임을 들 수 있습니다. 하지만 반지를 착용하는 캐릭터, 반지를 빛나보이게 만드는 텍스처 레이어, 반지가 등장할 때 재생되는 사운드, 반지를 착용한 캐릭터의 애니메이션도 게임 에셋이 될 수 있습니다.

3D 모델, 텍스처, 애니메이션 및 사운드를 포함한 비디오 게임을 위한 모든 결과물 컨텐츠 항목이 게임 에셋입니다.