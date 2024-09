The Art of the Impossible은 설계와 제조 전문가를 위한 디지털 전환 팟캐스트입니다. 이 팟캐스트 시리즈는 불가능해 보이는 목표를 달성하기 위해 기술, 프로세스, 사람을 활용하는 방법을 살펴봅니다. 설계와 제조 비즈니스를 운영하고 있고 기존의 한계를 넘어서고 싶다면, 이 팟캐스트가 도움이 될 것입니다.