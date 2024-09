Twinmotion for Revit은 AEC 컬렉션 및 EDU 서브스크립션을 포함한 모든 Revit 서브스크립션과 더불어 Autodesk Flex 제품 및 Revit 체험판을 통해 사용할 수 있습니다. 모든 Autodesk 제품 및 서비스 페이지로 이동하여 로그인하십시오. Twinmotion for Revit이라는 레이블이 지정된 타일을 찾으십시오. 이 타일에서 액세스를 클릭하면 다운로드 페이지로 이동합니다. 그런 다음 소프트웨어 설치 프로그램을 다운로드하려면 EULA에 동의해야 합니다. 제시된 단계를 따르십시오. Twinmotion for Revit 액세스에 대한 자세한 정보는 Autodesk 지원을 참고하십시오.