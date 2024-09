Informed Design for Inventor를 활용하려면 원활한 클라우드 기반 데이터를 공유하고 건축 자재 템플릿을 통합할 수 있도록 Inventor와 Autodesk Docs가 있어야 합니다. Informed Design for Revit의 경우 필수 요건은 아니지만, 최적의 사용과 동기화를 위해서는 Informed Design for Revit, Inventor 및 Autodesk Docs를 사용하는 설계 관계자와의 효과적인 협업이 필요합니다.