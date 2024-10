수백만 개의 점이 건물이나 현장의 모든 표면을 정의하며, 이를 사용 가능한 모델로 만들기 위해서는 일정 수준의 수작업 또는 자동 해석이 필요합니다. 일부 모델링 도구는 사용자가 포인트 클라우드를 추적하여 개별 요소를 정의하도록 할 수 있습니다. 이는 사용자 정의 디테일링, 독특한 건물 특징 또는 역사 유적 보존에 유용하게 활용될 수 있습니다. 다른 도구는 포인트 클라우드를 자동으로 분석하여 건물 또는 현장의 형상을 구성합니다. Autodesk ReCap Pro 리얼리티 캡처 소프트웨어는 포인트 클라우드 데이터를 해석하여 Autodesk Revit에서 사용할 수 있게 해줍니다.

포인트 클라우드가 Revit과 같은 설계 소프트웨어에 업로드되면, 데이터 정리 작업을 통해 창문에 반사된 형상이 실제 물체로 해석되거나, 잠시 프레임 속으로 걸어 들어온 건설 작업자의 모습과 같은 오류를 걸러낼 수 있습니다. 3D Scan to BIM 워크플로우에서 얻을 수 있는 최종적인 결과물은 설계 및 시공 팀이 프로젝트를 계획 및 수정할 수 있는 메타데이터가 포함된 포인트 클라우드입니다.



Scan to BIM 프로세스는 모든 설계 및 시공 프로세스에서 속도, 정확성 및 워크플로우를 개선할 수 있습니다. 잠재 고객은 Scan to BIM 워크플로우를 사용하여 개발 현장 또는 리노베이션을 앞둔 건물을 평가할 수 있습니다. 팀은 설계자를 고용하기 전에 Scan to BIM 워크플로우를 사용하여 큰 구획에서 이상적인 부지를 선택하고, 주차장이나 대중교통 접근성, 높이 제한 등의 지구 지정 지침과 같은 요인에 대한 관리 방법을 결정합니다. 건축가 및 설계자는 이러한 모델을 활용하여 수십 년 된 건물에 대한 고품질 데이터를 기반으로 설계 작업을 진행할 수 있습니다. 또한 시공업체는 이러한 모델을 활용하여 시공 진행 상황을 모니터링하고 설계를 엄격하게 따를 수 있습니다.



몇 시간이면 이러한 스캔을 수집 및 해석할 수 있으므로, 필요한 경우 시공 단계 중에도 이 프로세스를 반복할 수 있습니다. 스캔이 간편하기 때문에 특히 시설 유지관리 작업자들이 위험하거나 실제로 접근하기 어려운 장소에 대한 조사를 수행하고 보수가 필요한 부분을 파악하는 데도 도움이 됩니다.