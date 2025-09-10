비즈니스 성공 플랜

Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
새로운 세상을 구축하고 바꾸어 갈 도구로 팀의 역량을 강화하세요. 비즈니스 성공 플랜의 가능성을 직접 확인해 보세요.
고객 성공 관리자와 협력하여 디지털 워크플로우 도입을 앞당기고 목표를 기반으로 명확한 실천 방안을 수립할 수 있습니다.
AI, 제너레이티브 디자인, 디지털 트윈 등의 첨단 도구를 활용하여 비즈니스 혁신을 촉진하고 남보다 앞서갈 수 있습니다.
실시간 트래킹, 문제 해결 기능, 표준화된 워크플로우를 이용해 팀을 연결된 상태로 유지하고 프로젝트를 순조롭게 진행할 수 있습니다.
선제적 기술 지원으로 워크플로우를 최적화하고 작업을 자동화하고 시스템을 효율적으로 관리하여 성장 속도를 높일 수 있습니다.
전담 고객 성공 관리자가 고객의 비즈니스 목표에 맞게 역량을 확대하고 핵심 지표를 모니터링하고 성공 여정 전반을 지원하는 전략적 리소스의 역할을 담당합니다.
경험 많은 전문가가 우선적으로 제공하는 신속한 지원 덕분에 중요한 문제를 더 빠르게 해결할 수 있으므로 자신감을 가지고 안정적으로 업무를 추진할 수 있습니다.
*현재 주말 및 야간 지원은 영어로만 제공됩니다.
고객의 목표, 시스템, 타임라인을 고려하여 맞춤 설정된 주제를 바탕으로 오토데스크 전문가가 제공하는 코칭을 통해 모범 사례를 구현하세요.
오토데스크 비즈니스 성공 플랜은 투자 효율을 극대화하고 비즈니스 성과 달성을 가속화하는 데 도움을 드리기 위해 탄생했습니다. 양식을 작성해 주시면 영업 전문가가 연락을 드리겠습니다.
비즈니스 성공 플랜으로의 업그레이드 비용은 적격한 제품의 연간 서브스크립션을 구매한 경우 약 미화 200달러입니다.
이 가격은 권장 소비자 가격이며 참고 목적으로만 사용됩니다. 실제 소비자 가격은 통화 변동에 따라 달라질 수 있으며 여기에는 세금이 포함되어 있지 않습니다. 각 지역의 정확한 가격은 오토데스크 파트너 또는 담당자에게 문의하시기 바랍니다. 파트너를 통해 구매하는 경우 파트너가 자유롭게 자체 가격을 결정하므로 가격이 달라질 수 있습니다. 모든 오토데스크 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
비즈니스 성공 플랜을 이용하려면 적격한 제품의 시트를 최소 50개 이상 구매해야 합니다.
비즈니스 성공 플랜으로의 업그레이드는 언제든지 가능합니다. 또는 서브스크립션 갱신 시에 업그레이드할 수도 있습니다.
비즈니스 성공 플랜으로 업그레이드하려면 오토데스크 담당자, 오토데스크 파트너 또는 당사에 문의해 주세요.